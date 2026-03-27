Ψαχνά: Μεθυσμένος χτύπησε πισώπλατα αστυνομικό έξω από καφετέρια

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 27.03.2026 στα Ψαχνά Ευβοίας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ο οποίος επιτέθηκε ακόμη και σε αστυνομικό.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα, όταν το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση για αναστάτωση στην κεντρική πλατεία στα Ψαχνά Ευβοιας. Στο σημείο έσπευσε αστυνομικός του ΑΤ Διρφύων – Μεσσαπίων, προκειμένου να καταγράψει το συμβάν και να επιβάλλει την τάξη.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο 44χρονος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, πλησίασε τον αστυνομικό από πίσω και τον χτύπησε αιφνιδιαστικά στον αυχένα με γροθιά, ενώ παράλληλα τον έβριζε, αναφέρει το eviathema.

Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έφτασαν ενισχύσεις, οι οποίες κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου υποβλήθηκε σε αλκοτεστ. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι βρισκόταν σε κατάσταση βαριάς μέθης.

Ο αστυνομικός που δέχθηκε την επίθεση μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών για τις πρώτες βοήθειες με την κατάστασή του να μην κρίνεται σοβαρή και δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και εξύβριση, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας. Η προανάκριση για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.