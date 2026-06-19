Ψηφιακό άλμα για την Ελλάδα: Διεθνείς εκθέσεις καταγράφουν πρόοδο πάνω από τον ευρωπαϊκό και τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ

Η Ελλάδα καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, σύμφωνα με δύο κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις που δημοσιοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα ευρήματα των εκθέσεων αποτυπώνουν μια σταθερή βελτίωση σε κρίσιμους τομείς, όπως οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες, οι ψηφιακές υποδομές, η κυβερνοασφάλεια, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και η ψηφιακή υγεία.

Οι αξιολογήσεις καταγράφουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα κινείται με ταχείς ρυθμούς προς την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ

Σύμφωνα με την έκθεση «Digital Government Outlook 2026» του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα καταγράφει συνολική επίδοση υψηλότερη από τον μέσο όρο των χωρών-μελών του οργανισμού στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Η συνολική βαθμολογία της χώρας διαμορφώνεται στο 0,71, έναντι 0,70 του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, επίδοση που τη φέρνει μπροστά από οικονομίες όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Ολλανδία και η Φινλανδία.

Ιδιαίτερα θετικά αξιολογούνται οι πολιτικές που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω ψηφιακών υπηρεσιών, η ανάπτυξη ενιαίων ψηφιακών υποδομών για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης, καθώς και η δυνατότητα παροχής πιο προσωποποιημένων και προληπτικών υπηρεσιών.

Η Ελλάδα υπερβαίνει τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ σε όλους τους βασικούς δείκτες της αξιολόγησης, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη, η λειτουργία του κράτους ως ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας, η προληπτική παροχή υπηρεσιών και η διάθεση ανοικτών δεδομένων.

Στην έκθεση γίνεται ειδική αναφορά σε ψηφιακά εργαλεία και υποδομές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, όπως το gov.gr, το οποίο πλέον προσφέρει περισσότερες από 2.250 ψηφιακές υπηρεσίες, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο ψηφιακός βοηθός mAigov, η αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και η νέα πύλη ανοικτών δεδομένων data.gov.gr.

Σταθερή σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αντίστοιχα θετικά είναι τα συμπεράσματα της Έκθεσης Ψηφιακής Δεκαετίας 2026 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία καταγράφει συνεχή πρόοδο της Ελλάδας στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η χώρα ανταποκρίθηκε στο 83% των συστάσεων της Κομισιόν, διατηρώντας τη θετική πορεία που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια και ενισχύοντας τη σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς στόχους.

Στον τομέα των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, οι επιδόσεις ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις. Το ποσοστό των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες έφθασε το 79,4%, ενώ για τις επιχειρήσεις ανήλθε στο 86%, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη διείσδυση των ψηφιακών συναλλαγών στη σχέση πολιτών και επιχειρήσεων με το κράτος.

Σχεδόν καθολική κάλυψη 5G και ταχεία ανάπτυξη οπτικών ινών

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφανίζεται η πρόοδος στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Η κάλυψη δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) αγγίζει πλέον το 99,5% του πληθυσμού, προσεγγίζοντας ουσιαστικά τον στόχο της πλήρους κάλυψης έως το 2030. Παράλληλα, το 99% των αγροτικών και νησιωτικών περιοχών διαθέτει πρόσβαση σε δίκτυα 5G, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.

Αξιοσημείωτη είναι και η πρόοδος στις οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι (FTTP) και στα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN). Η ανάπτυξή τους καταγράφει ετήσιο ρυθμό σχεδόν 30%, υπερπενταπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Από σχεδόν μηδενική κάλυψη το 2019, η Ελλάδα έχει φτάσει σήμερα στο 59,8%, υπερβαίνοντας τους ενδιάμεσους στόχους και ενισχύοντας τις προοπτικές για καθολική πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες σύνδεσης τα επόμενα χρόνια.

Η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως περιφερειακός ψηφιακός κόμβος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει παράλληλα τη στρατηγική αναβάθμιση της χώρας στον χάρτη των ψηφιακών υποδομών της Ευρώπης.

Οι επενδύσεις σε υποθαλάσσια καλώδια, διεθνή τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και κέντρα δεδομένων ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακής πύλης μεταξύ Ευρώπης, Ασίας, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Παράλληλα, η εφαρμογή της εθνικής πολιτικής διακυβέρνησης δεδομένων και η νέα Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ασφαλέστερες και πιο ανθεκτικές ψηφιακές υποδομές, σε μια περίοδο όπου οι κυβερνοαπειλές αυξάνονται διεθνώς.

Επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογίες αιχμής

Ξεχωριστή θέση στις αξιολογήσεις καταλαμβάνει η ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο δίκτυο AI Factories μέσω του «Pharos», ενώ παράλληλα ενισχύει την παρουσία της σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις κβαντικές τεχνολογίες.

Σημαντικό βήμα θεωρείται και η δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων Μικροκυκλωμάτων, που εντάσσεται στη συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενίσχυση της τεχνολογικής αυτονομίας της Ένωσης.

Στις κορυφαίες επιδόσεις της Ευρώπης στην ψηφιακή υγεία

Εντυπωσιακή είναι και η εικόνα της χώρας στον τομέα της ψηφιακής υγείας.

Σύμφωνα με τη μελέτη «eHealth Indicator Study 2026» της Capgemini Invent, η Ελλάδα σημείωσε μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες βελτιώσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο σύνθετος δείκτης ψηφιακής υγείας αυξήθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο, φθάνοντας το 94%, σημαντικά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που διαμορφώνεται στο 87%.

Η επίδοση αυτή κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των κορυφαίων χωρών της ΕΕ, ξεπερνώντας κράτη με παραδοσιακά ισχυρά ψηφιακά συστήματα, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Σουηδία.

Οι προκλήσεις που παραμένουν

Παρά τη σαφή πρόοδο, οι διεθνείς εκθέσεις επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις.

Κυριότερη εξ αυτών είναι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού. Σήμερα, το 51% των πολιτών ηλικίας 16 έως 74 ετών διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ποσοστό που παραμένει χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 60,4%.

Παράλληλα, καταγράφεται ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και για ταχύτερη υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων από τις επιχειρήσεις.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα που προκύπτει από τις αξιολογήσεις είναι θετική. Η Ελλάδα εμφανίζει υψηλότερους ρυθμούς προόδου από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρίσιμους τομείς, όπως οι οπτικές ίνες, οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, η πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας και η αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.