Όλες οι αργίες στα σχολεία μέχρι τέλος Ιουνίου 2026

Πέντε ολόκληρες αργίες έχουν να απολαύσουν μέσα στο 2026 οι μαθητές της χώρα μας. Μετά την ανάπαυλα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, παιδιά και γονείς αναζητούν τις επόμενες ημέρες που τα σχολεία θα είναι κλειστά, μήπως και μπορέσουν να αποδράσουν για λίγο από την ρουτίνα τους.

Το 2026 φέρνει στους μαθητές 3 αργίες που πέφτουν είτε Δευτέρα είτε Παρασκευή προσφέροντας τη δυνατότητα για τριήμερο μιας και τα σχολεία θα είναι κλειστά. Την ίδια στιγμή, φέτος οι διακοπές του Πάσχα θα διαρκέσουν 14 ολόκληρες ημέρες.

Αναλυτικά οι αργίες για τα σχολεία το 2026:

Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)

25η Μαρτίου που φέτος «πέφτει» Τετάρτη και η καθιερωμένη σχολική γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2026: Φέτος εορτάζεται στις 12 Απριλίου και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου) έως και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, με την επιστροφή των μαθητών να γίνεται τη Δευτέρα 20 Απριλίου.

Πρωτομαγιά που «πέφτει» Παρασκευή (τριήμερο)

Αγίου Πνεύματος που «πέφτει» τη Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)

Στις σχολικές αργίες θα πρέπει να προστεθούν και η γιορτή του Πολιούχου της περιοχής όπου εδρεύει το σχολείο, καθώς και η τοπική εθνική εορτή.

Τα σχολεία θα κλείσουν φέτος στις 15 Ιουνίου 2026.