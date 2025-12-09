Όλες οι εκκρεμείς διαθήκες στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα – Κατέθεσε τροπολογία το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Την επέκταση δημοσίευσης των διαθηκών μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για θανάτους πριν την 1η Νοεμβρίου 2025 (οπότε τέθηκε σε εφαρμογή η ψηφιακή πλατφόρμα), προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Την εν λόγω τροπολογία είχε προαναγγείλει ο αρμόδιος Υπουργός, Γιώργος Φλωρίδης, προκειμένου να αποσυμφορηθούν έτι περαιτέρω τα Πρωτοδικεία από εκκρεμείς διαθήκες. Αυτές ανέρχονται περίπου σε 14 χιλιάδες και καταλαμβάνονται από την τροπολογία.

Η διάταξη κατατέθηκε προς ψήφιση από τη Βουλή στο νομοσχέδιο με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις».

Παράλληλα με άλλη διάταξη, προβλέπεται η άμεση διενέργεια εμβόλιμου εισαγωγικού διαγωνισμού για την πέμπτη (5η) εκπαιδευτική σειρά δικαστικών υπαλλήλων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων για την κάλυψη αναγκών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της Αθήνας και του Πειραιά.

Με το διαγωνισμό που αναμένεται να προκηρυχθεί τον προσεχή Γενάρη, επιδιώκεται η γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη αναγκών στις γραμματείες δικαστηρίων και εισαγγελιών με αξιοκρατία και οργανωμένο πρόγραμμα εισαγωγής, εκπαίδευσης και πρακτικής των συμμετεχόντων.

