Όλυμπος: Τραυματίστηκε 67χρονη Γαλλίδα ορειβάτισσα, ανασύρθηκε η σορός του 25χρονου Ισπανού που αγνοούνταν

Νέος συναγερμός σήμανε την Τρίτη (26.05.2026) στον Όλυμπο, καθώς μία 67χρονη Γαλλίδα ορειβάτισσα τραυματίστηκε στο πόδι. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση έρευνας και μεταφοράς του νεκρού 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου αναζητούνταν από τις 20 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, η Γαλλίδα ορειβάτισσα εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο, στο μονοπάτι Ε4.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη θέση «Πριόνια», όπου και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση διάσωσης επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης η επιχείρηση έρευνας και μεταφοράς του νεαρού Ισπανού ορειβάτη, η σορός του οποίου εντοπίστηκε στις 25 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις απογευματινές ώρες της 20ης Μαΐου, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό αλλοδαπού, στο όρος Όλυμπος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας – Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drones) της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Κεντρικής Μακεδονίας, Εθελοντές από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) και ελικόπτερα του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.

Μετά από πολυήμερες έρευνες, η σορός εντοπίστηκε σε δύσβατη χιονοσκεπή περιοχή, πλησίον της θέσης «Λούκι». Τη σορό παρέλαβε το ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. και τη μετέφερε στο ελικοδρόμιο της 24ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε απογευματινές ώρες της Τρίτης.