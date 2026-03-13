14ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Όταν μια παρέα είπε «πάμε» και η COSMOTE TELEKOM έδωσε τον παλμό μέχρι τον τερματισμό

Στον 14ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, περισσότεροι από 29.000 δρομείς γέμισαν τους δρόμους της πόλης με ενέργεια, συγκίνηση και χαμόγελα, σε μια διοργάνωση που η COSMOTE TELEKOM στήριξε δυναμικά ως Μεγάλος Χορηγός.

Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που τις παίρνεις σχεδόν αυθόρμητα, πάνω σε μια κουβέντα με φίλους, και τελικά μένουν μαζί σου για πολύ καιρό. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα και για εμάς. Με ένα «λες να το τολμήσουμε;» που ειπώθηκε μεταξύ σοβαρού και αστείου, και κατέληξε να μας βάλει όλους μαζί στην αφετηρία του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας.

Η αλήθεια είναι πως κανένας από εμάς δεν είχε τις προϋποθέσεις ενός «έτοιμου» δρομέα. Δεν είχαμε την ιδανική φυσική κατάσταση και, σίγουρα, δεν είχαμε την αυτοπεποίθηση. Είχαμε, όμως, μέσα μας μία σημαντική ανάγκη: να δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο που στην αρχή έμοιαζε μεγαλύτερο από εμάς τους ίδιους. Κάτι που απαιτούσε όλο μας το πείσμα, απαιτούσε πρόγραμμα, ξυπνήματα πολύ νωρίς το πρωί, μικρές και μεγάλες υπερβάσεις και, πάνω απ’ όλα, πίστη ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος.

Και να που η στιγμή μας ήρθε και την Κυριακή 8 Μαρτίου, βρεθήκαμε στο κέντρο της Αθήνας μαζί με χιλιάδες ακόμα ανθρώπους, σε μια διοργάνωση που είχε από νωρίς τον παλμό γιορτής. Ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και με τη στήριξη της COSMOTE TELEKOM ως Μεγάλου Χορηγού του ΣΕΓΑΣ, έφερε στους δρόμους της πόλης περισσότερους από 29.000 δρομείς κάθε ηλικίας. Και αυτό το κύμα ενέργειας το ένιωθες παντού: στα ενθουσιώδη πρόσωπα, στις χαρούμενες φωνές, στο γεμάτο αγωνία βλέμμα εκείνων που πήγαιναν να τρέξουν πρώτη φορά, όπως εμείς.

Από νωρίς το πρωί ολόκληρη η πόλη είχε έναν ξεχωριστό ρυθμό και αυτό ήταν κάτι που δεν γινόταν να μην το παρατηρήσεις, που δεν γινόταν να το προσπεράσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ημιμαραθωνίου, η COSMOTE TELEKOM έδινε ρυθμό και ένταση στη διαδρομή με ένα εντυπωσιακό σύνολο κρουστών και πνευστών της καλλιτεχνικής ομάδας Artventure Productions, ενώ το DJ set σε συνεργασία με γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό και με live μετάδοση κρατούσε ψηλά την ενέργεια για δρομείς και θεατές. Σε έναν αγώνα σαν αυτόν, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι όλα όσα συμβαίνουν γύρω σου. Πόσο σπουδαίο είναι να αισθάνεσαι πως υπάρχουν άνθρωποι κοντά σου που σε βλέπουν και σε εμψυχώνουν με κάθε τρόπο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν τρέχουμε μόνο με τα πόδια. Τρέχουμε πάνω απ’ όλα με την καρδιά μας και με τον παλμό που μας δίνει την ώθηση να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα. Κάπου εκεί το συνειδητοποιήσαμε: όσο δύσκολο κι αν είναι, όταν νιώθεις ότι όλη η πόλη είναι μαζί σου, κάνεις άλλο ένα βήμα. Και μετά άλλο ένα.

Περνώντας από τα ιστορικά σημεία της Αθήνας, με τον κόσμο να χειροκροτεί ασταμάτητα και τη Cheering Team της COSMOTE TELEKOM να χαρίζει δύναμη στους δρομείς, υπήρχαν στιγμές που η κούραση σχεδόν ξεχνιόταν. Υπήρχαν βέβαια και οι άλλες στιγμές. Εκείνες που κοιτάζεις τον φίλο σου δίπλα και λες χωρίς να μιλήσεις «δεν ξέρω αν βγαίνει». Να που τελικά, όμως, βγαίνει. Γιατί κάποιος σε περιμένει λίγο πιο μπροστά. Γιατί κάποιος σου λέει «πάμε, το έχουμε». Γιατί η διαδρομή δεν είναι ποτέ μόνο ατομική υπόθεση.

Αυτό, ίσως, είναι και το πιο δυνατό στοιχείο ενός τέτοιου αγώνα. Δεν αφορά μόνο τον τερματισμό. Αφορά όλα όσα συμβαίνουν μέχρι να φτάσεις εκεί. Τη στιγμή που αφήνεις πίσω σου κάθε αμφιβολία. Τη στιγμή που παύεις να σκέφτεσαι αν μπορείς και απλώς συνεχίζεις. Τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος έχει πολύ περισσότερη δύναμη μέσα του απ’ όση νομίζει.

Για εμάς, ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας ήταν ακριβώς αυτό: μια απόδειξη ότι όταν θέλεις πραγματικά κάτι και το προσπαθείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Όχι απαραίτητα εύκολα, όχι χωρίς πίεση, όχι χωρίς δεύτερες σκέψεις. Αλλά μπορείς. Και όταν το ζεις μαζί με τους καλύτερους σου φίλους, η εμπειρία της συναρπαστικής αυτής διαδρομής αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία. Γιατί στο τέλος αυτό που θυμόμαστε δεν είναι τα χιλιόμετρα που διανύσαμε. Θα είναι οι ματιές στον διπλανό μας, τα αστεία που κάναμε, τα κλεφτά «πάμε λίγο ακόμα» που ψιθυρίσαμε, τη σφιχτή αγκαλιά στον τερματισμό.

Φυσικά, ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση είχε και η διαδρομή Special Olympics Hellas & ΑμεΑ, την οποία η COSMOTE TELEKOM στήριξε ως Ονομαστικός Χορηγός, δίνοντας ακόμα πιο ουσιαστικό περιεχόμενο σε μια μεγάλη αθλητική γιορτή που δεν περιορίζεται στις επιδόσεις, αλλά αγκαλιάζει τη συμμετοχή, την ισότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Η παρουσία της COSMOTE TELEKOM ήταν έντονη και στο Sponsors Village, στην πλατεία Συντάγματος, όπου το περίπτερό της υποδέχτηκε χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες με εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Ανάμεσα στα highlights του περιπτέρου ήταν η δυνατότητα να φωτογραφηθεί κανείς και να δημιουργήσει, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, το δικό του προσωποποιημένο αναμνηστικό από τον Ημιμαραθώνιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον αγώνα συμμετείχαν και περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι της COSMOTE TELEKOM, δίνοντας το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση. Και αυτό φαινόταν να δένει απόλυτα με τη συνολική εικόνα της ημέρας: μια μεγάλη, ανοιχτή, γεμάτη ζωή γιορτή όπου ο αθλητισμός συνάντησε τη συλλογικότητα, τη χαρά της συμμετοχής και τη δύναμη της προσπάθειας.

Με πολύχρονη και δυναμική παρουσία στον χώρο του αθλητισμού, η COSMOTE TELEKOM συνεχίζει να στηρίζει ουσιαστικά διοργανώσεις, ομάδες, συλλόγους και αθλητές. Ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ μέχρι το 2028, στηρίζει την Εθνική Ομάδα Στίβου, τον Αυθεντικό Μαραθώνιο και τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, το Run Greece και τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ενίσχυση του αθλητικού κινήματος και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Όσο για εμάς; Τερματίσαμε. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό απ’ όλα. Όχι επειδή κάναμε κάποιο ρεκόρ, αλλά επειδή, σε μια πόλη γεμάτη παλμό, ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους, αποδείξαμε πρώτα απ’ όλα στους εαυτούς μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και κάπως έτσι, φεύγοντας από το κέντρο της πόλης εκείνη την ημέρα, δεν ήμασταν ακριβώς η ίδια παρέα που πήγε στην αφετηρία. Ήμασταν λίγο πιο δεμένοι, λίγο πιο δυνατοί και πολύ πιο σίγουροι ότι τα πιο όμορφα πράγματα που μπορούν να ξεκινήσουν από ένα απλό, αυθόρμητο «πάμε να το κάνουμε»