14χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ έλεγε τα κάλαντα – Την εγκατέλειψε ο οδηγός και την εντόπισε τυχαία νοσηλεύτρια του Παίδων

Άγιο είχε μία 14χρονη που ενεπλάκη σε τροχαίο την παραμονή των Χριστουγέννων, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, όταν βγαίνοντας να πει τα κάλαντα, την παρέσυρε αυτοκίνητο και την εγκατέλειψε.

Το τροχαίο ατύχημα περιγράφει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος λέει ότι το 14χρονο κορίτσι ήταν τυχερό που την εντόπισε μία νοσηλεύτρια που εργάζεται στο παίδων.

Σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» ένα 14χρονο κορίτσι τραυματισμένο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε βγει να πει τα κάλαντα και πιθανότατα την παρέσυρε αυτοκίνητο, με τον οδηγό να την εγκαταλείπει τραυματισμένη.

«Σήμερα ξημερώματα το πρωί νοσηλεύτρια της ΜΕΘ του Παίδων ‘Αγίας Σοφίας’ πήγαινε για δουλειά στο νοσοκομείο. Στο δρόμο βρήκε αναίσθητο πεσμένο ένα 14χρονο κορίτσι που βγήκε να πει τα κάλαντα. Αναίσθητη και τραυματισμένη στο κεφάλι», όπως περιγράφει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) κ.Μιχάλης Γιαννάκος.

Η νοσηλεύτρια προσέφερε στο παιδί τις πρώτες βοήθειες και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο Παίδων Αγίας Σοφίας. «Το προσωπικό του νοσοκομείου έπεσε καταπάνω της και αντιμετώπισαν τα τραύματα. Φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και στο πλευρό της βρίσκονται η μητέρα της και τα αδέλφια», προσθέτει ο κ.Γιαννάκος.

«Είναι τυχερό το κορίτσι που πέρασε από το σημείο η νοσηλεύτρια. Μπράβο στη νοσηλεύτρια. Πιθανότατα έχουμε να κάνουμε με τραυματισμό από ασυνείδητο οδηγό. Θα πρέπει να τον βρει η αστυνομία και να τιμωρηθεί παραδειγματικά», καταλήγει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.