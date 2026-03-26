25η Μαρτίου: Αποκλείστηκαν στη Γαύδο οι 21 μαθητές από τη Βούλα που παρέλασαν στο ακριτικό νησί

Η χθεσινή παρέλαση στη Γαύδο ξεχώρισε φέτος γιατί παρόλο που το νησί δεν έχει κανένα μαθητή, η παρέλαση για την 25η Μαρτίου έγινε κανονικά με μαθητές από τη Βούλα Αττικής που ταξίδεψαν στο ακριτικό νησί.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2023 με στόχο να φέρει μαθητές σε επαφή με ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, με τους συνοδούς τους, ταξίδεψαν στη Γαύδο, για να παρελάσουν για την 25η Μαρτίου.

Συνολικά, 47 μέλη της αποστολής, εκ των οποίων 21 μαθητές από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, το 1ο Γυμνάσιο Βούλας, των Εκπαιδευτηρίων Γιαννόπουλος, του 1ου Νηπιαγωγείου Βούλας και του 23ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας και το 3ο Σώμα Ναυτοπροσκόπων Βούλας τίμησαν τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Ωστόσο, η αποστολή αυτή τη στιγμή είναι… αποκλεισμένη στο νησί λόγω καιρού! Ο πρόεδρος του ΔΣ του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Γεώργιο Ντούτσουλη, είπε πως ενώ ο καιρός δεν είναι τόσο απαγορευτικός, οι ίδιοι έχουν αποκλειστεί στη Γαύδο και κανείς δεν τους έχει απαντήσει υπεύθυνα για το πότε θα είναι σε θέση να αναχωρήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.

Όπως λέει, αυτή είναι και μία παράμετρος που αφορά στη ζωή στα ακριτικά νησιά, το κομμάτι της απομόνωσης, ειδικά την περίοδο του χειμώνα. Όπως ενημερώθηκε από τους κατοίκους του νησιού, τους προηγούμενους μήνες είχαν μείνει χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση για 17 ημέρες!

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Γιώργος Ντουτσούλης, μιλώντας στο ErtNews εξήγησε πως η αρχική ιδέα ξεκίνησε ως μια «αποστολή συμπαράστασης» για έναν και μοναδικό μαθητή που φοιτούσε στο νησί. Πλέον αυτός ο μαθητής αποχώρησε για προσωπικούς λόγους, με αποτέλεσμα η Γαύδος να μείνει χωρίς μαθητές και η λειτουργία του σχολείου να ανασταλεί. «Η αποστολή μας μετατράπηκε σε μια αποστολή εκπροσώπησης ολόκληρου του νησιού», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως στόχος είναι να τιμηθούν οι κάτοικοι, ο δήμος και η ιστορία του τόπου.

