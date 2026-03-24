25η Μαρτίου: Μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα – Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο Σύνταγμα πραγματοποιείται σήμερα (24.03.2026) η μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 και σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Από νωρίς έχει σπεύσει κόσμος στο Σύνταγμα για την μαθητική παρέλαση παρά το γεγονός ότι ο καιρός είναι άστατος.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες από διάφορα σχολεία της Αθήνας ωστόσο δεν πτοούνται και είναι έτοιμοι να παρελάσαν τιμώντας τους ήρωες του 1821.

Γι΄αυτό τον λόγο υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, ενώ υπάρχουν τροποποιήσεις και στα δρομολόγια του μετρό και του Τραμ.

Αναλυτικά οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 10.00 η ώρα, καθώς και την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης αυτών από τις 06.00 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στις κατωτέρω λεωφόρους και οδούς, ως εξής:

– Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

– Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

– Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Τροποποιήσεις σε Μετρό και Τραμ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και στο μετρό και το τραμ από σήμερα Τρίτη 24/3 έως και αύριο Τετάρτη 25 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου θα κλείνει από τις 8 το πρωί και μέχρι το πέρας των παρελάσεων καθώς οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Όσον αφορά τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ:

Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» την Τρίτη 24/3 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί και την Τετάρτη 25/03 τη στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.

Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τετάρτη 25/03 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.