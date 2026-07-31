Amber Alert για 9χρονες αδελφές από τη Γλυφάδα

Στις 24/7/2026, η μητέρα προχώρησε σε αρπαγή των ανήλικων, Ανδρικοπούλου Άρτεμις, 9 ετών και Ανδρικοπούλου Αφροδίτη, 9 ετών από την περιοχή της Γλυφάδας και έκτοτε αγνοούνται σύμφωνα με το Amber Alert.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενημερώθηκε την Παρασκευή (31/7/2026) για την αρπαγή των δύο παιδιών και προχώρησε άμεσα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas.

Η Ανδρικοπούλου Αφροδίτη, 9 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, έχει ύψος 1,35 και είναι 35 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Η Ανδρικοπούλου Άρτεμις, 9 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, έχει ύψος 1,35 και είναι 35 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.