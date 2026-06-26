DEMO: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την παραγωγή φαρμάκου σε εθνικό success story

To ημερολόγιο δείχνει 1965. Μια ελληνική φαρμακευτική εταιρεία κάνει τα πρώτα της βήματα σε μια εποχή που η έννοια της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας δεν είχε ακόμη πάρει το σημερινό της σχήμα ούτε όχι τη σημερινή της βαρύτητα. 9 χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα το 1974, δημιουργείται η πρώτη παραγωγική μονάδα στο Κρυονέρι Αττικής. Από εκείνο το σημείο και μετά, η DEMO δεν χτίζει απλώς εγκαταστάσεις. Χτίζει μια βιομηχανική ταυτότητα με ελληνική βάση και διεθνή ορίζοντα.

Σήμερα, περισσότερα από 60 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η DEMO αποτελεί έναν διεθνή βιομηχανικό και εμπορικό οργανισμό, με δραστηριότητα στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων. Μάλιστα, το εργοστάσιο ενέσιμων φαρμάκων στο Κρυονέρι συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες μονάδες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ τα ερευνητικά της εργαστήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αποτελούν έναν από τους πιο προηγμένους πυρήνες φαρμακευτικής έρευνας στην Ευρώπη.

Όμως το πραγματικό ενδιαφέρον στην περίπτωση της DEMO δεν είναι μόνο το μέγεθος. Είναι η συνολική της διαδρομή και το ξεχωριστό της έργο. Η επιμονή να παραμένει η παραγωγή στην Ελλάδα. Η επιλογή να επενδύει σε ανθρώπους, εγκαταστάσεις, έρευνα και σύγχρονη τεχνολογία. Η απόφαση να αντιμετωπίζει το φάρμακο όχι απλώς ως προϊόν, αλλά ως κρίσιμη υποδομή δημόσιας υγείας.

Μόνο τυχαίο δεν είναι άλλωστε το γεγονός ότι η εταιρεία έχει συνδέσει το όνομά της με την ελληνική νοσοκομειακή αγορά, όπου κατέχει ηγετική θέση στα ενέσιμα φάρμακα. Παράλληλα, έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο, με παρουσία σε αγορές σε κάθε ήπειρο. Με περισσότερα από 3.300 εγκεκριμένα προϊόντα διεθνώς και περισσότερους από 1.900 εργαζόμενους, η DEMO αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ελληνικής εξωστρεφούς βιομηχανίας.

Η ανάπτυξη αυτή δεν ήρθε τυχαία. Στην πορεία της, η DEMO πήρε στρατηγικές αποφάσεις που διαμόρφωσαν το σημερινό της αποτύπωμα. Το 1996 στράφηκε δυναμικά στη νοσοκομειακή αγορά, ενώ μόλις δύο χρόνια αργότερα, το 1998, προχώρησε στην παραγωγή ενέσιμων αντιβιοτικών σε πλαστικούς περιέκτες. Παράλληλα, μέσα στα επόμενα χρόνια, επένδυσε σε νέες παραγωγικές μονάδες, σε πρότυπα εργαστήρια Έρευνας & Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, σε διεθνή παρουσία και σε τεχνολογίες που ενίσχυσαν την παραγωγική της δυνατότητα.

Στον πυρήνα αυτής της πορείας βρίσκεται μια σταθερή πεποίθηση: ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει φάρμακα και, πάνω απ’ όλα, ότι μπορεί να παράγει τεχνογνωσία. Μπορεί να σταθεί στον διεθνή ανταγωνισμό όχι μόνο ως αγορά, αλλά ως κόμβος παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης.

Κι αυτό αποτυπώνεται καθαρά στο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας. Η DEMO υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που περιλαμβάνει την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας στο Κρυονέρι, τη δημιουργία νέου βιομηχανικού συγκροτήματος στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης για την παραγωγή φαρμακευτικών πρώτων υλών, καθώς και την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στη Θεσσαλονίκη και στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Η σημασία αυτών των επενδύσεων ξεπερνά τα στενά όρια μιας εταιρικής ανάπτυξης. Σε μια περίοδο όπου οι ελλείψεις φαρμάκων απασχολούν έντονα ολόκληρη την Ευρώπη και τα συστήματα υγείας αναζητούν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, η εγχώρια παραγωγή δραστικών ουσιών και φαρμάκων αποκτά στρατηγική αξία. Η DEMO επενδύει ακριβώς σε αυτό το πεδίο: στη δυνατότητα η Ελλάδα να μην εξαρτάται αποκλειστικά από εισαγωγές, αλλά να συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή αλυσίδα επάρκειας φαρμάκων.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το αποτύπωμα της DEMO στην περιφέρεια. Η επένδυση στην Τρίπολη δεν είναι απλώς μια νέα παραγωγική εγκατάσταση. Είναι ένας μοχλός ανάπτυξης για την τοπική οικονομία, με νέες θέσεις εργασίας, ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό, συνεργασίες, τεχνική δραστηριότητα και προστιθέμενη αξία σε μια περιοχή που μπορεί να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον χάρτη της ελληνικής βιομηχανίας.

Το ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη, όπου το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης της DEMO ενισχύει την επιστημονική δραστηριότητα και δημιουργεί χώρο για νέους ερευνητές, χημικούς, φαρμακοποιούς, μηχανικούς και εξειδικευμένα στελέχη. Σε μια χώρα που συχνά συζητά για το brain drain, τέτοιες επενδύσεις λειτουργούν ως αντίβαρο: δημιουργούν λόγους για να μείνει η γνώση εδώ, να εξελιχθεί εδώ και να παράξει αξία από την Ελλάδα προς τον κόσμο.

Η συνεισφορά της DEMO είναι, επομένως, πολυεπίπεδη. Aπό τη μία είναι ξεκάθαρα κοινωνική, γιατί συνδέεται με την πρόσβαση των ασθενών σε ποιοτικά και προσιτά φάρμακα. Την ίδια στιγμή παραμένει και οικονομική, γιατί δημιουργεί εξαγωγές, επενδύσεις, παραγωγή και φορολογική βάση. Είναι αναπτυξιακή, γιατί ενισχύει την περιφέρεια και την ελληνική βιομηχανία. Είναι επιστημονική, γιατί επενδύει συστηματικά στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Και όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα περιβάλλον που δεν είναι εύκολο για τη φαρμακοβιομηχανία. Το βάρος των υποχρεωτικών επιστροφών και του clawback παραμένει δυσθεώρητο, δημιουργώντας σημαντικές πιέσεις σε εταιρείες που ταυτόχρονα καλούνται να στηρίξουν το σύστημα υγείας, να επενδύσουν, να καινοτομήσουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές διεθνώς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή της DEMO να συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Γιατί το success story της DEMO δεν είναι μόνο μια ιστορία επιχειρηματικής μεγέθυνσης. Είναι μια ιστορία αντοχής και σταθερής επιμονής. Μια ιστορία βιομηχανικής πίστης στην Ελλάδα. Μια ιστορία που δείχνει ότι η ανάπτυξη μπορεί να έχει παραγωγική βάση, κοινωνικό αποτύπωμα και εθνική χρησιμότητα.

Από το Κρυονέρι στην Τρίπολη, από τη Θεσσαλονίκη στις διεθνείς αγορές, η DEMO αποδεικνύει ότι το ελληνικό φάρμακο μπορεί και ξέρει να κοιτάζει μπροστά. Με σχέδιο, με επενδύσεις, με ανθρώπους και με ένα όραμα που συνοψίζεται σε μια απλή αλλά ισχυρή ιδέα: η πρόσβαση στην υγεία δεν πρέπει να έχει σύνορα.

Και όταν μια ελληνική εταιρεία μετατρέπει αυτή την ιδέα σε παραγωγή, έρευνα, εξαγωγές και θέσεις εργασίας, τότε δεν μιλάμε απλώς για μια επιτυχημένη φαρμακοβιομηχανία. Μιλάμε για ένα ελληνικό παράδειγμα ανάπτυξης που αξίζει να ακουστεί και να συνεχίσει τη μοναδική πορεία του.