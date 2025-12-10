DJ είχε κάνει το σπίτι του αποθήκη ναρκωτικών: Πούλαγε βραστή κοκαΐνη, παραισθησιογόνα μανιτάρια και αναβολικά

Στη «φάκα» της αστυνομίας έπεσε την προηγούμενη Δευτέρα (08.12.2025) γνωστός DJ που πούλαγε κάθε λογής ναρκωτικά τα οποία «έκρυβε» στο σπίτι του στην Αθήνα. Κατά την έρευνα που έγινε από τις αρχές, βρέθηκε κοκαΐνη, ηρωίνη, παραισθησιογόνα μανιτάρια, αναβολικά, φάρμακα κα.

Μετά από πληροφορίες που έφτασαν στα «χέρια» της αστυνομίας, ξεκίνησε έρευνα για τον DJ που φαίνεται πως είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Όντας και ο ίδιος χρήστης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος είχε μετατρέψει το σπίτι του σε αποθήκη ναρκωτικών και προμήθευε στους πελάτες του ό,τι του ζητούσαν.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και υλικά για νόθευση ναρκωτικών, ζυγαριές, σημειώσεις, κινητά και χρήματα.

Ο 49χρονος συνελήφθη τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του, με τους άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών να κάνουν «φύλλο και φτερό» τόσο το διαμέρισμα όσο και τμήμα της πολυκατοικίας που χρησιμοποιούσε ο DJ.

Στο σπίτι του βρέθηκε και ένα φυλλάδιο με οδηγίες για «ασφαλή χρήση» των ναρκωτικών με την υποσημείωση «άσε το μιξάρισμα στον DJ».

Αναλυτικά βρέθηκαν:

Κοκαΐνη, μικτού βάρους 7,25 γραμμαρίων,

βραστή κοκαΐνη, μικτού βάρους 2,3 γραμμαρίων,

ηρωίνη, μικτού βάρους 8,85 γραμμαρίων,

κεταμίνη, μικτού βάρους 115,95 γραμμαρίων,

αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια, μικτού βάρους 402 γραμμαρίων,

κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, μικτού βάρους 23,6 γραμμαρίων,

«3MMC» μικτού βάρους 17,8 γραμμαρίων,

«2MMC» μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίων,

«3-MMA» μικτού βάρους 6 γραμμαρίων,

αμφεταμίνη, μικτού βάρους 3,15 γραμμαρίων,

42 χαρτάκια εμποτισμένα με την χημική ουσία «LSD»,

«MDMA» μικτού βάρους 25,95 γραμμαρίων,

235 διάφορα δισκία, πλήθος θραυσμάτων δισκίων «XTC» (ecstasy),

ζελεδάκι,

χημικές ουσίες κατάλληλες για νόθευση ναρκωτικών μικτού βάρους 22,6 γραμμαρίων,

άγνωστες χημικές ουσίες μικτού βάρους 13,8 γραμμαρίων,

6 γυάλινα φιαλίδια με ουσίες που εμπίπτουν στον πίνακα απαγορευμένων αναβολικών ουσιών,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

3 κινητά τηλέφωνα και

2.215 ευρώ.

Ο 49χρονος είχε και συγκεκριμένο τιμοκατάλογο για τα ναρκωτικά που πουλούσε:

Βραστή κοκαΐνη: 80-100 ευρώ το γραμμάριο Κοκαΐνη: 60-80 ευρώ το γραμμάριο MDMA: 30-40 ευρώ το γραμμάριο Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη: 40-50 ευρώ το γραμμάριο Κεταμίνη: 40-50 ευρώ το γραμμάριο Αμφεταμίνη: 20-30 ευρώ το γραμμάριο Ηρωίνη: 15-17 ευρώ το γραμμάριο Διάφορες παραλλαγές μεφεδρόνης [«3MMC», «2MMC»]: 30-40 ευρώ το γραμμάριο Μεταφεδρίνη [«METAPHEDRINE (3-MMA)»]: 25-35 ευρώ το γραμμάριο «HHC»: 15-18 ευρώ το γραμμάριο «LSD»: 10-15 ευρώ το γραμμάριο Ecstasy και κάνναβη: 5-8 ευρώ το κάθε δισκίο Διάφορα φαρμακευτικά δισκία: 2-3 ευρώ το κάθε δισκίο Αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια: 8-10 ευρώ το κάθε γραμμάριο

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.