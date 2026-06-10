Eξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για εμπορία όπλων και ναρκωτικών – 8 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης (10.06.2026) αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που πουλούσε ναρκωτικά και όπλα.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, η εγκληματική οργάνωση που πουλούσε ναρκωτικά και όπλα, δρούσε σε περιοχές της Αττικής από τον Δεκέμβριο του 2025. Σε 8 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν φυσίγγια και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Οι αναζητήσεις και οι έρευνες από τις αρχές, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.