Email gate: Ένοχοι Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, πρώην ΓΓ Εσωτερικών και δύο πρώην στελέχη ΝΔ 

Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των emails των αποδήμων. Η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, κρίθηκαν ένοχοι και για τα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Αντίθετα, οι δικαστές που ανέλαβαν την υπόθεση email gate, απήλλαξαν τους άλλους δύο κατηγορούμενους, τον Μένιο Κορομηλά, πρώην γραμματέα Αυτοδιοίκησης της ΝΔ και το Νίκο Θεοδωρόπουλο, τότε γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και τους καταδίκασαν για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Οι ποινές

Η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου καταδικάστηκε κατά πλειοψηφία σε 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή και ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή. Αντίστοιχα, ο Νίκος Θεοδωρόπουλος καταδικάστηκε 8 μήνες με αναστολή και ο Μενιος Κορομηλάς έλαβε ποινή 12 μηνών με τριετή αναστολή.

Η δικαστική απόφαση για την πρώην «γαλάζια» ευρωβουλευτή για το πρώτο αδίκημα ήταν κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσης της Προέδρου του δικαστηρίου και για το δεύτερο αδίκημα ήταν ομόφωνη, ενώ για τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη η απόφαση και για τα δύο αδικήματα ελήφθη με πλειοψηφία, καθώς η Πρόεδρος είχε την άποψη ότι ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, έπρεπε να κηρυχθεί αθώος.

Αντίστοιχα, η καταδικαστική απόφαση για το Νίκο Θεοδωρόπουλο ελήφθη κατά πλειοψηφία 2-1, όπου μειοψήφισε η Πρόεδρος, ενώ αντίθετα ομόφωνα καταδικαστική ήταν η απόφαση για Μένιο Κορομηλά.

Το δικαστήριο αναγνώρισε ομόφωνα το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου σε όλους τους κατηγορούμενους.

Παρόντες στο δικαστήριο ήταν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι, ενώ στη δικαστική αίθουσα έδωσαν το «παρών» οι δύο από τους τρεις καταγγέλλοντες, κάτοικοι εξωτερικού, που έλαβαν email από το πολιτικό γραφείο της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και τη μήνυσαν για παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων.

Τα πρόστιμα

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διατηρήθηκαν τα διοικητικά πρόστιμα 40.000 ευρώ για διαρροή δεδομένων σε βάρος της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και από 10.000 ευρώ στο Νίκο Θεοδωρόπουλο και τον Μένιο Κορομηλά.

Το ΣτΕ είχε κάνει δεκτή την προσφυγή της ΝΔ, ακυρώνοντας το πρόστιμο σε βάρος της.

Νωρίτερα, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είχε καταλογίσει πρόστιμο 400.000 ευρώ και σε βάρος του υπουργείου Εσωτερικών από το οποίο θεωρήθηκε ότι «έφυγε» η λίστα με τα στοιχεία των αποδήμων, ενώ το Υπουργείο δεν προσέφυγε στο ΣτΕ.

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Πηγή newsit.gr