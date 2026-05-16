Eurovision: Απόψε στις 22:00 ο τελικός, στην 6η θέση εμφανίζεται ο Akylas και στην 21η η Antigoni – Στην πρώτη τριάδα στα προγνωστικά η Ελλάδα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision 2026 στη Βιέννη, με την Ελλάδα και τον Akylas και την Κύπρο με την Antigoni, να ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στον σημερινό τελικό το Σάββατο (16.05.2026) στις 22:00, διεκδικώντας μια θέση στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» και η Κύπρος με την Antigoni και το «Jalla», θα ανέβουν στη σκηνή της Βιέννης έτοιμοι να εντυπωσιάσουν το κοινό και τις επιτροπές.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται, οι αποστολές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία και όλα δείχνουν ότι η φετινή Eurovision εξελίσσεται σε μία από τις πιο αμφίρροπες διοργανώσεις των τελευταίων ετών.

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού την Πέμπτη (14.05.2026), ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Τελικό, με τον Akylas να κάνει την εμφάνισή του από την 6η θέση, ενώ η Κύπρος από την 21η.

Το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς θα ανοίξει η Δανία. Η Αυστραλία, που θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί, θα διαγωνιστεί από την 8η θέση, ενώ η Φινλανδία θα παρουσιάσει τη συμμετοχή της από τη 17η θέση.

Την Παρασκευή (15.05.2026) διεξάχθηκαν οι δύο τελευταίες πρόβες πριν από τον μεγάλο τελικό, με τη δεύτερη και πιο κρίσιμη να αξιολογείται από τις εθνικές κριτικές επιτροπές.

Οι εμφανίσεις βιντεοσκοπήθηκαν και βαθμολογήθηκαν, καθώς από την ψήφο των επιτροπών προκύπτει το 50% του τελικού αποτελέσματος.

Την ίδια ώρα ο Έλληνας τραγουδιστής παραμένει ένα από τα μεγάλα φαβορί του μουσικού διαγωνισμού καθώς τα στοιχήματα συνεχίζουν να τον κατατάσσουν σταθερά στην πρώτη τριάδα των φαβορί για τη νίκη.

«Τα καταφέραμε – Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο»

Ο ίδιος ο Akylas, εμφανώς συγκινημένος αλλά και γεμάτος ενέργεια, έστειλε το δικό του μήνυμα χθες (15.5.2026) λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά: «Τα καταφέραμε. Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο. Είμαστε στον μεγάλο τελικό».

Ο νεαρός performer πάτησε το… start και έφτασε με το πατίνι του στην τελευταία πίστα της φετινής Eurovision, κερδίζοντας το κοινό όχι μόνο με την εμφάνισή του αλλά και με την αμεσότητα και τον αυθορμητισμό του.

Η πρόβα των επιτροπών κρίνει πολλά

Στην τελευταία μεγάλη πρόβα της Παρασκευής στη σκηνή του Stadthalle της Βιέννης, οι εθνικές επιτροπές των χωρών έδωσαν τις βαθμολογίες τους, οι οποίες αποτελούν το μισό του τελικού αποτελέσματος.

Όλες οι εμφανίσεις βιντεοσκοπήθηκαν και θα αξιολογήθηκαν, ώστε απόψε το βράδυ (16/5) να ανακοινωθεί το επίσημο αποτέλεσμα του φετινού ευρωπαϊκού μουσικού θεσμού.

Η ελληνική αποστολή εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη, καθώς η παρουσία του Akyla στον Α’ Ημιτελικό θεωρήθηκε από τις πιο δυνατές της βραδιάς.

Με πλεόνασμα ενέργειας, ασταμάτητη σκηνική παρουσία και έντονη επικοινωνία με το κοινό, ο αεικίνητος performer κατάφερε να ξεχωρίσει, ενώ η ευφυής σκηνοθετική προσέγγιση του Φωκά Ευαγγελινού απογείωσε την ελληνική συμμετοχή.

Το αποτέλεσμα ήταν η Ελλάδα να εκτοξευθεί στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων, με αρκετούς eurofans να μιλούν πλέον ανοιχτά για μία από τις πιο ανταγωνιστικές ελληνικές συμμετοχές των τελευταίων ετών.

Έσπασαν τα κοντέρ στα social media ο Akylas

Η δυναμική της ελληνικής συμμετοχής δεν αποτυπώθηκε μόνο μέσα στην αρένα της Βιέννης αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα.

Από το βράδυ της Τρίτης, όταν ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού, το «Ferto» σημειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις:

1,8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube

4,7 εκατομμύρια προβολές στο TikTok

Συνολικά, περισσότερες από 6,5 εκατομμύρια προβολές έχουν καταγραφεί για την εμφάνιση της Ελλάδας στα επίσημα social media της Eurovision.

Η απήχηση του τραγουδιού θεωρείται ενδεικτική του ισχυρού ρεύματος που έχει δημιουργηθεί υπέρ της ελληνικής συμμετοχής λίγες ώρες πριν από τον τελικό.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών, απόψε, στον τελικό της Eurovision 2026

Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»

Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»

Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»

Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»

Αλβανία: Alis, «Nân»

Ελλάδα: Akylas, «Ferto»

Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»

Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»

Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»

Μάλτα: AIDAN, «Bella»

Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»

Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»

Κροατία: LELEK, «Andromeda»

Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»

Γαλλία: Monroe, «Regarde !»

Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»

Πολωνία: ALICJA, «Pray»

Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»

Σουηδία: FELICIA, «My System»

Κύπρος: Antigoni, «JALLA»

Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»

Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»

Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»

Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»

Πώς ψηφίζουν οι τηλεθεατές

Και φέτος, οι τηλεθεατές δεν μπορούν να ψηφίσουν τη χώρα τους, αν παρακολουθούν από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό τους φορέα – δηλαδή στην Ελλάδα οι τηλεθεατές δεν μπορούν να ψηφίσουν τον Akyla, αλλά οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν.

Κάθε χρήστης του televoting έχει δυνατότητα έως και 10 ψήφων, με μία σημαντική αλλαγή φέτος στο σύστημα.

Οι τηλεθεατές μπορούν πλέον να ψηφίζουν από τη στιγμή που ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς και δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων. Το κοινό μπορεί να ψηφίσει:

τηλεφωνικά

μέσω SMS

μέσω της πλατφόρμας esc.vote

Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά για την Ελλάδα

Το βράδυ της Παρασκευής (15.05.2026) έγινε στη Wiener Stadthalle ο λεγόμενος «Τελικός των Επιτροπών» της Eurovision, στον οποίο τα μέλη των εθνικών επιτροπών αξιολογούν την εμφάνιση κάθε συμμετοχής.

Ο Akylas κατέλαβε την 6η θέση, αλλά η ανταπόκριση του κοινού στην αρένα ήταν άμεση και θερμή, με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Η ελληνική συμμετοχή με το τραγούδι «Ferto» παραμένει στην πρώτη τριάδα του δημοφιλούς poll του Eurovisionworld.