Handelsblatt: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει καλές πιθανότητες να ηγηθεί του Eurogroup

«Καλές πιθανότητες» να ηγηθεί του Eurogroup έχει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σύμφωνα με την Handelsblatt.

Μάλιστα όπως τονίζει το ρεπορτάζ της Handelsblatt ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει «στοιχεία που θα έκαναν πολλούς από τους συναδέλφους του να ζηλέψουν». Παράλληλα τονίζει πως «μετά την κρίση χρέους η εκλογή του ως πρόεδρος του Eurogroup θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα».

Το ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών ως πρόεδρος της Ευρωομάδας; Πριν από δέκα χρόνια, αυτή η ιδέα θα ήταν αδιανόητη. Τότε, ο Γιάνης Βαρουφάκης ήταν επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών στην Αθήνα.

Ο «απρόβλεπτος μαρξιστής», όπως αποκαλούσε τον εαυτό του, έφερε τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας με την αντιπαραθετική στάση του απέναντι στους διεθνείς δανειστές.

Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πρώην πρόεδρος της Ευρωομάδας, σχολίασε: «Ο Βαρουφάκης είναι υπουργός Οικονομικών μιας χώρας με μεγάλα προβλήματα. Αλλά δεν δίνει την εντύπωση ότι το γνωρίζει».

Σήμερα, το υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος της Αθήνας διευθύνεται από κάποιον που δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικός: τον Κυριάκο Πιερακάκη.

Στις 28 Νοεμβρίου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη διαδοχή του μέχρι τώρα προέδρου της Ευρωομάδας, Paschal Donohoe, ο οποίος μετακινείται στην Παγκόσμια Τράπεζα. Ο μόνος ανταγωνιστής του είναι ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών Βίνσεντ Βαν Πετεγκέμ.

Η οικονομική επιστροφή της Ελλάδας

Η Έλενα Λαζάρου, γενική διευθύντρια του ελληνικού think tank Eliamep, λέει: «Ο πρόεδρος της Ευρωομάδας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πολιτική σύγκλιση της ευρωζώνης. Μετά τα βαθιά σημάδια που άφησε η κρίση χρέους, θα ήταν ένα ισχυρό μήνυμα αν ένας Έλληνας υπουργός αναλάμβανε αυτό το αξίωμα». Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης βλέπει επίσης στην υποψηφιότητα την απόδειξη «ότι η Ελλάδα εφαρμόζει μια επιτυχημένη οικονομική και δημοσιονομική πολιτική».

Πράγματι, ο Πιερακάκης παρουσιάζει αριθμούς που θα μπορούσαν να κάνουν πολλούς από τους συναδέλφους του να ζηλέψουν: η Ελλάδα, που κάποτε ήταν η χώρα με το μεγαλύτερο έλλειμμα, το 2024 ήταν μία από τις έξι μόνο χώρες της ΕΕ που παρουσίασαν πλεόνασμα στον προϋπολογισμό. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η οικονομική ανάπτυξη ήταν σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ένωση, αλλά μειώνει το χρέος της ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα: από το 2020, ο δείκτης χρέους μειώθηκε κατά 62 ποσοστιαίες μονάδες.

Την ερχόμενη Δευτέρα, η Ελλάδα θα αποπληρώσει διμερή δάνεια ύψους 5,29 δισεκατομμυρίων ευρώ στους εταίρους της στο ευρώ. Κανονικά, οι αποπληρωμές θα ήταν απαιτητές μόνο μεταξύ 2033 και 2041.

Η ενεργητική διαχείριση του χρέους ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η Ελλάδα μπορεί επί του παρόντος να αναχρηματοδοτηθεί με ευνοϊκότερους όρους από τη Γαλλία και την Ιταλία.

Τεχνοκράτης με προφίλ ψηφιοποίησης

Το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο του υπουργού Οικονομικών της Αθήνας αντιστοιχεί στο προφίλ του τεχνοκράτη που προτιμά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πιεράκακης σπούδασε πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πολιτικές επιστήμες στο Χάρβαρντ. Στο Massachusetts Institute of Technology (MIT) απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Technology Policy, ένα πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει τεχνολογία, διαχείριση και πολιτική

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ήταν μέλος της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας απέναντι στην Τρόικα, που αποτελείτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το 2019, ο Μητσοτάκης τον έφερε στην κυβέρνηση ως υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εκεί, ο Πιεράκακης δημιούργησε την πλατφόρμα gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν σήμερα να χρησιμοποιούν ψηφιακά περισσότερες από 2500 κρατικές υπηρεσίες. Η πανδημία αποτέλεσε ένα πρακτικό τεστ αντοχής για την πύλη: η Ελλάδα μπόρεσε να πραγματοποιήσει σε ελάχιστο χρόνο μια οργανωμένη εκστρατεία εμβολιασμού και να εκδώσει ψηφιακά πιστοποιητικά εμβολιασμού.

Ο Πιεράκακης επωφελείται τώρα από την ψηφιακή του επίθεση και στο υπουργείο Οικονομικών. Η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις προόδους που έχουν σημειωθεί στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης.

Το πρόγραμμα του υποψηφίου

Στην αίτηση υποψηφιότητάς του, ο Πιεράκακης αναφέρει τέσσερις προτεραιότητες για την πιθανή θητεία του ως προέδρου της Ευρωομάδας:

-Η Ένωση Εξοικονόμησης και Επενδύσεων έχει ως στόχο να συμβάλει στην κινητοποίηση επενδυτικού κεφαλαίου μέσω μιας βαθύτερης χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης.

-Ο Πιερακάκης θεωρεί την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ως τον ισχυρότερο μοχλό ανάπτυξης της Ευρώπης.

-Το ψηφιακό ευρώ θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στον τομέα των ασφαλών, διαλειτουργικών χρηματοπιστωτικών τεχνολογιών.

-Στο μέλλον, η Ευρωομάδα θα πρέπει να αντιμετωπίζει συστηματικά διαρθρωτικά ζητήματα μελλοντικής σημασίας, όπως η σταθερότητα, η δημογραφία και η παραγωγικότητα.

Ο 42χρονος Πιερακάκης έχει να επιδείξει ένα ισχυρό ιστορικό μεταρρυθμίσεων. Ο αντίπαλός του, ο Βέλγος Βαν Πετεγκέμ, που είναι τρία χρόνια μεγαλύτερος, έχει πλεονέκτημα στην εμπειρία: ανήκει στην Ευρωομάδα εδώ και πέντε χρόνια, ενώ ο Πιερακάκης μόλις εννέα μήνες. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Το αποτέλεσμα την Πέμπτη το απόγευμα θεωρείται ανοιχτό.