HELLAS-SPACE 2.0: Επένδυση 350 εκατ. ευρώ στο νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα

Το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα «HELLAS-SPACE 2.0», συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και διεθνή διαστημικό τομέα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (RRF) και αναπτύσσεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), αποτελώντας τον βασικό πυλώνα της νέας Εθνικής Στρατηγικής για το Διάστημα.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στον ελληνικό διαστημικό τομέα.

Στόχος της είναι η ανάπτυξη σύγχρονων διαστημικών υποδομών, η αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων για κρίσιμες δημόσιες λειτουργίες, η ενίσχυση της εγχώριας διαστημικής βιομηχανίας και η δημιουργία ενός οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας με διεθνή προσανατολισμό.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος

Στην «καρδιά» του HELLAS-SPACE 2.0 βρίσκεται η δημιουργία νέων διαστημικών δυνατοτήτων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών και αναπτυξιακών αναγκών.

Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη δορυφόρων πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας, οι οποίοι θα παρέχουν προηγμένα γεωχωρικά δεδομένα υψηλής ακρίβειας.

Τα δεδομένα αυτά αναμένεται να αξιοποιηθούν τόσο από το Δημόσιο όσο και από ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς, υποστηρίζοντας εφαρμογές χαρτογράφησης, χωροταξικού σχεδιασμού και παρακολούθησης κρίσιμων υποδομών.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη δορυφόρων θερμικής απεικόνισης, οι οποίοι θα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες στην πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών, στην έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών, στην παρακολούθηση περιβαλλοντικών μεταβολών αλλά και σε ζητήματα πολιτικής προστασίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στις υπηρεσίες ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και προσδιορισμού θέσης, με στόχο την ενίσχυση κρίσιμων δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών που απαιτούν αξιόπιστες και ανθεκτικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη συστήματα επιτήρησης του διαστημικού χώρου και εντοπισμού εκπομπών ραδιοσυχνοτήτων, ενισχύοντας τις δυνατότητες παρακολούθησης του διαστημικού περιβάλλοντος αλλά και τις εθνικές επιχειρησιακές δυνατότητες σε τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια και τις επικοινωνίες.

Επένδυση στην καινοτομία και την ελληνική βιομηχανία

Πέρα από τις διαστημικές υποδομές, το HELLAS-SPACE 2.0 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ελληνικής διαστημικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η δημιουργία δράσεων διαστημικής καινοτομίας και δοκιμών για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, εφαρμογών και υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη ασφαλών υποδομών δεδομένων που θα μπορούν να αξιοποιούνται τόσο από το Δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας, της ερευνητικής κοινότητας και του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρότερου εθνικού διαστημικού οικοσυστήματος που θα μπορεί να συμμετέχει ανταγωνιστικά σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα.

Από την πολιτική προστασία έως τη γεωργία ακριβείας

Η αξιοποίηση των νέων διαστημικών υποδομών εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών με άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία του κράτους και της οικονομίας.

Οι δορυφορικές υπηρεσίες αναμένεται να ενισχύσουν την πολιτική προστασία και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, προσφέροντας ταχύτερη και ακριβέστερη εικόνα σε περιπτώσεις πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων έκτακτων συμβάντων.

Παράλληλα, θα υποστηρίξουν την περιβαλλοντική παρακολούθηση, τη γεωργία ακριβείας, τις μεταφορές, τη δημόσια διοίκηση και άλλους τομείς όπου η αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων μπορεί να συμβάλει στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

Στρατηγική επένδυση για την επόμενη δεκαετία

Με το HELLAS-SPACE 2.0 η Ελλάδα επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στο ευρωπαϊκό διαστημικό οικοσύστημα, επενδύοντας όχι μόνο σε δορυφορικές υποδομές αλλά και στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας, ανθρώπινου κεφαλαίου και καινοτόμων επιχειρήσεων.

Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός προγράμματος που φιλοδοξεί να μετατρέψει τις διαστημικές τεχνολογίες σε εργαλείο ανάπτυξης, ανθεκτικότητας και ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Η επένδυση των 350 εκατ. ευρώ αποτελεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, μία στρατηγική παρέμβαση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς οι υποδομές και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για τη νέα γενιά εφαρμογών που θα αξιοποιούν τα δορυφορικά δεδομένα στην οικονομία, τη δημόσια διοίκηση και την προστασία των πολιτών.