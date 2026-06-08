Home office 2026: Η εργονομία γίνεται προτεραιότητα

Η εργασία από το σπίτι έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η μετά covid εποχή βρίσκει όλο και περισσότερους επαγγελματίες να επενδύουν σε έναν χώρο που δεν θυμίζει πλέον μια πρόχειρη γωνιά με ένα laptop πάνω στο τραπέζι της κουζίνας. Πλέον το γραφείο στο σπίτι έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, όπου η άνεση, η λειτουργικότητα και η σωστή οργάνωση παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αν σκέφτεσαι να αναβαθμίσεις το home office σου, πιθανότατα έχεις ήδη διαπιστώσει πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει μια ποιοτική εργονομική καρέκλα. Όμως η άνετη εργασία δεν εξαρτάται μόνο από το κάθισμα. Το κατάλληλο γραφείο, μια σωστά τοποθετημένη οθόνη, ένα υποπόδιο ή μια βάση laptop μπορούν να μεταμορφώσουν τον χώρο σου και να κάνουν τις ώρες μπροστά στον υπολογιστή πολύ πιο ευχάριστες.

Η καρέκλα παραμένει η πιο σημαντική επένδυση

Αν υπάρχει ένα προϊόν που αξίζει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας αγορών, αυτό είναι η καρέκλα γραφείου. Άλλωστε, είναι το σημείο όπου περνάς το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σου. Τα σύγχρονα μοντέλα προσφέρουν ρυθμίσεις που επιτρέπουν στον χρήστη να προσαρμόσει το κάθισμα στις δικές του ανάγκες. Ρυθμιζόμενα μπράτσα, υποστήριξη μέσης, ανάκλιση πλάτης και μηχανισμοί πολλαπλών θέσεων είναι πλέον χαρακτηριστικά που συναντάμε όλο και συχνότερα.

Παράλληλα, οι καρέκλες με mesh πλάτη εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς χάρη στον καλύτερο αερισμό που προσφέρουν, ενώ όσοι περνούν πολλές ώρες στον υπολογιστή στρέφονται συχνά σε πιο εξελιγμένα μοντέλα με αυξημένες δυνατότητες προσαρμογής.

@Work Καρέκλα Γραφείου Lyon

Η καρέκλα Lyon είναι η ιδανική επιλογή για εσένα που κάνεις καθιστική εργασία! O μηχανισμός Relax Multiblock, σου επιτρέπει να ρυθμίζεις την πλάτη όπως σε εξυπηρετεί καλύτερα, ενώ με ρυθμιζόμενα μπράτσα, προσκέφαλο, κάθισμα και πλάτη, μπορείς να τη φέρεις στα μέτρα σου για ξεκούραστο κάθισμα όλη μέρα! Παράλληλα, ο ισχυρός σκελετός από sea-wood και η μεταλλική βάση- αστέρι, προσφέρουν σταθερότητα και αντοχή, ενώ το διάτρητο ύφασμα mesh επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και αποτρέπει την εφίδρωση του σώματος!

@Work Καρέκλα Γραφείου Tempo Γκρί-Πράσινο

Καρέκλα γραφείου με μοντέρνα σχεδίαση σε νεανικούς χρωματισμούς, αναπαυτικό κάθισμα, οσφυϊκή υποστήριξη και ρυθμιζόμενο ύψος για να φτιάχνεις την ιδανική θέση σε κάθε γραφείο! Επιπλέον, διαθέτει ανακλινόμενα μπράτσα, για μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία κινήσεων στην καθημερινότητά σου.

Τα γραφεία εξελίσσονται και προσαρμόζονται σε κάθε ανάγκη

Η εποχή που υπήρχε μόνο ένας τύπος γραφείου έχει περάσει. Σήμερα η αγορά προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο και κάθε τρόπο εργασίας.

Τα γραφεία sit and stand συνεχίζουν να κερδίζουν δημοτικότητα, καθώς επιτρέπουν την εύκολη εναλλαγή μεταξύ καθιστής και όρθιας θέσης. Είναι ιδανικά για όσους θέλουν περισσότερη κίνηση μέσα στη μέρα και μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Παράλληλα, τα κλασικά σταθερά γραφεία εξακολουθούν να αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή, ειδικά όταν συνδυάζουν μεγάλη επιφάνεια εργασίας και ποιοτική κατασκευή. Για μικρότερους χώρους, τα compact γραφεία προσφέρουν πρακτικές λύσεις χωρίς να καταλαμβάνουν πολύ χώρο.

Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι επίσης τα γωνιακά γραφεία, τα οποία αξιοποιούν αποτελεσματικά κάθε τετραγωνικό μέτρο και προσφέρουν άνεση σε όσους χρησιμοποιούν πολλαπλές οθόνες ή χρειάζονται περισσότερο χώρο για έγγραφα και περιφερειακά. Από την άλλη πλευρά, τα γραφεία με συρτάρια και αποθηκευτικούς χώρους βοηθούν στη διατήρηση της τάξης και της οργάνωσης, κάτι που πολλοί επαγγελματίες εκτιμούν ιδιαίτερα.

@Work Γραφείο Sit&Stand Standy Black

Το Sit&Stand γραφείο της @Work θα μεταμορφώσει την καθημερινότητά σου σε… όαση άνεσης και λειτουργικότητας! Διαθέτει ηλεκτρικές ρυθμίσεις με τις οποίες μπορείς να το σηκώσεις και να το χαμηλώσεις απλώς με ένα κουμπί. Αυτό βοηθά στο να βρεις τη σωστή θέση εργασίας και να διατηρείς το σώμα σου ενεργό, χωρίς να μειώνεις την αποδοτικότητά σου.

@Work Γραφείο Rene και Συρταριέρα Oak 150x70cm

Οι μεγάλες διαστάσεις του γραφείου Rene σου προσφέρουν άνετη εργασία, κλασικό σχεδιασμό που ταιριάζει σε όλους τους χώρους και δύο διαχειριστές καλωδίων στα δεξιά κι αριστερά της επιφάνειας. Παράλληλα, η συρταριέρα @work χωράει παντού, έχει κλειδαριά για την ασφάλεια των προσωπικών σου αντικειμένων και ροδάκια για εύκολη μετακίνηση!

Quadrifoglio Γραφείο Exe White (Γκρι Σκελετός) 140 x 80 cm

Το ιδανικό γραφείο οφείλει να έχει μεγάλες διαστάσεις, μοντέρνα αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αλλά και να μπορεί να συνδυαστεί με άλλα έπιπλα, για να μεγιστοποιήσει τη λειτουργικότητά του. Όλα αυτά τα βρίσκεις στο ευρύχωρο Exe γραφείο, που με άνεση χωράει τα έγγραφά σου, τον υπολογιστή ή ό,τι άλλο προκύψει κατά τη διάρκειας ενός νέου project.

Η οθόνη στη σωστή θέση αλλάζει τα πάντα

Πολλοί επενδύουν σε καλή καρέκλα και γραφείο, αλλά παραβλέπουν ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία: τη θέση της οθόνης.

Αν η οθόνη βρίσκεται χαμηλότερα από το ιδανικό ύψος, ο αυχένας και οι ώμοι επιβαρύνονται συνεχώς χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Γι’ αυτό οι βάσεις οθόνης έχουν γίνει από τα πιο χρήσιμα αξεσουάρ γραφείου. Επιτρέπουν την προσαρμογή του ύψους και της γωνίας προβολής, ενώ παράλληλα απελευθερώνουν πολύτιμο χώρο πάνω στο γραφείο.

Το ίδιο ισχύει και για τις βάσεις laptop, οι οποίες αποτελούν ιδανική λύση για όσους εργάζονται κυρίως με φορητό υπολογιστή. Σε συνδυασμό με ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο και ποντίκι, δημιουργούν ένα πολύ πιο άνετο περιβάλλον εργασίας.

Τα αξεσουάρ που κάνουν τη διαφορά

Συχνά είναι οι μικρές λεπτομέρειες που βελτιώνουν περισσότερο την εμπειρία εργασίας.

Ένα υποπόδιο μπορεί να προσφέρει καλύτερη στήριξη στα πόδια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ένα εργονομικό mouse pad βοηθά στη σωστή θέση του καρπού, ενώ οι βάσεις εγγράφων διευκολύνουν όσους εργάζονται ταυτόχρονα με έντυπο και ψηφιακό υλικό.

Παράλληλα, οι οργανωτές γραφείου, και τα συστήματα διαχείρισης καλωδίων συμβάλλουν σε έναν πιο τακτοποιημένο χώρο. Και όσο πιο οργανωμένο είναι το περιβάλλον γύρω σου, τόσο πιο εύκολο είναι να παραμείνεις συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις σου.

Μην υποτιμάς τον φωτισμό

Ακόμη και ο καλύτερα οργανωμένος χώρος εργασίας μπορεί να γίνει κουραστικός αν ο φωτισμός δεν είναι σωστός. Το φυσικό φως παραμένει η ιδανική επιλογή, γι’ αυτό αξίζει να τοποθετήσεις το γραφείο σου κοντά σε παράθυρο όπου είναι δυνατόν. Για τις ώρες που το φυσικό φως δεν επαρκεί, ένα ποιοτικό επιτραπέζιο φωτιστικό με ρυθμιζόμενη ένταση βοηθά στη μείωση της καταπόνησης των ματιών και βοηθά στην συγκέντρωση και την παραγωγικότητα.

Το σημαντικό είναι να δημιουργήσεις έναν χώρο που να ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Είτε εργάζεσαι λίγες ώρες την ημέρα είτε συμπληρώνεις οχτάωρο μπροστά στον υπολογιστή, οι σωστές επιλογές μπορούν να κάνουν τη δουλειά σου πιο ξεκούραστη, πιο ευχάριστη και σίγουρα πιο αποδοτική.