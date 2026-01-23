Kίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026) ξεκίνησαν τα δύσκολα για τους οδηγούς με αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής να έχουν μποτιλιάρισμα.

Δύσκολη είναι η κατάσταση για τους οδηγούς στον Κηφισό και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων. Η κίνηση αρχίζει από το Αιγάλεω και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς ένα αυτοκίνητο είχε ακινητοποιηθεί στη μεσαία λωρίδα. Στην κάθοδο τα προβλήματα παρουσιάζονται από το ύψος της Νέας Ιωνίας ως το Περιστέρι.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην είσοδο τους Αττικής Οδού στον Κηφισό στην Μεταμόρφωση.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Από την άλλη προβλήματα θα συναντήσουν οι οδηγοί στην Κηφισίας και ιδιαίτερα στο τμήμα καθόδου.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στην άνοδο της Βασιλίσσης Αμαλίας, ενώ προβλήματα παρατηρούνται γενικότερα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, έντονο μποτιλιάρισμα σημειώνεται στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στο οδικό δίκτυο πέριξ του λιμανιού του Πειραιά.