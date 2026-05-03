Mar-Bella Collection 2026: Γαστρονομία, πολιτισμός και wellness εμπειρίες στην Κέρκυρα

O όμιλος Mar-Bella Collection παρουσιάζει για το 2026 ένα διευρυμένο πρόγραμμα φιλοξενίας που συνδυάζει wellness, γαστρονομία, δημιουργικές δράσεις και τοπικό πολιτισμό, μετατρέποντας τη διαμονή σε ένα πολυεπίπεδο ταξιδιωτικό αφήγημα στην Κέρκυρα και στην ευρύτερη περιοχή.

Το πλάνο εκδηλώσεων που εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του 2026, εστιάζει στη χαλάρωση, στη δημιουργικότητα και στη σύνδεση με τον προορισμό, ενώ απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Retreats, chef residencies, βιωματικά workshops και δραστηριότητες για οικογένειες διαμορφώνουν ένα πλαίσιο, το οποίο αναβαθμίζει τη διαμονή σε σύνθετη εμπειρία φιλοξενίας.

Στην αρχή του καλοκαιριού, από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου, παρουσιάζεται το longevity programme με τίτλο “Living Well for Longer”, ένα τριήμερο αφιερωμένο στην υγεία και στη ζωτικότητα. Οι δράσεις πραγματοποιούνται στα ξενοδοχεία Nido, Avali και MarBella και είναι διαθέσιμες σε όλους τους επισκέπτες μέσω κράτησης στην εφαρμογή του ομίλου.

Το πρόγραμμα ανοίγει με panel discussion και συνεχίζεται με workshops και συνεδρίες που εστιάζουν στη διατροφή, τον ύπνο, την κίνηση, την ορμονική ισορροπία και τη διαχείριση του stress. Συμμετέχουν διεθνείς ειδικοί όπως η Beanie Robinson, η Risa Gabrielle Merl, η Jacqueline Hooton, ο Ady Lloyd, η Dr Sohère Roked και η Mihaela Novak, οι οποίοι καλύπτουν διαφορετικές πτυχές της σύγχρονης προσέγγισης στη μακροζωία και την ευεξία.

Παράλληλα, το Greek Chefs Abroad επιστρέφει για έκτη χρονιά με θεματικό άξονα «From Tradition to Table», φιλοξενώντας στα ξενοδοχεία του ομίλου διακεκριμένους Έλληνες chefs με διεθνή παρουσία. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 13 Ιουνίου στο Avali με την Κατερίνα Μηλάκη από το παριζιάνικο Evi Evane και συνεχίζεται στις 20 Ιουνίου στο Nido με τον Κώστα Παπαθανασίου, ο οποίος έχει εργαστεί σε κορυφαίες Michelin-starred κουζίνες όπως το Frantzén στη Στοκχόλμη.

Στις 17 Ιουλίου στο Elix παρουσιάζεται ο Παναγιώτης Λενάκης με προσέγγιση που συνδέει τη μεσογειακή ταυτότητα με τη σκανδιναβική φιλοσοφία, ενώ στις 25 Ιουλίου στο Nido το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον Νίκο Ρούσσο από το θρυλικό πλέον, διάστερο Funky Gourmet, ο οποίος φημίζεται για την avant-garde ερμηνεία της ελληνικής παράδοσης.

Η συνεργασία με την OYOGO συνεχίζεται και το 2026 με τις Fitness & Wellness Weeks, οι οποίες πραγματοποιούνται στα Elix, Nido και Avali και περιλαμβάνουν δωρεάν classes όπως yoga, Pilates, HIIT, stretching και bodyweight training. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση διεθνών εκπαιδευτών και ενσωματώνουν μια ισορροπημένη προσέγγιση στη φυσική κατάσταση και την καθημερινή κίνηση.

Από τις 26 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με καλλιτεχνικά workshops υδατογραφίας και sketching, τα οποία πραγματοποιούνται στους εξωτερικούς χώρους των ξενοδοχείων της Κέρκυρας. Οι συμμετέχοντες, ενήλικες και παιδιά, έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν προσωπικά σκίτσα με μολύβι, μαρκαδόρο και υδατοχρώματα, υπό την καθοδήγηση του travel sketch artist Joaquin Gonzalez Dorao, ο οποίος είναι γνωστός για τη διεθνή του προσέγγιση στην αποτύπωση της ταυτότητας ενός τόπου μέσα από τη ζωγραφική.

Στο MarBella λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα γαστρονομικών εμπειριών για ενήλικες επισκέπτες, με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν mixology masterclasses, wine pairings, specialty coffee sessions, olive oil tastings και ελληνικά cooking workshops. Οι δράσεις αυτές είναι διαθέσιμες και για επισκέπτες των υπόλοιπων ξενοδοχείων του ομίλου στην Κέρκυρα.

Το συνολικό πρόγραμμα συμπληρώνεται από πολιτιστικές και δημιουργικές δράσεις με σαφή σύνδεση με την Κέρκυρα, την Πάργα και την ελληνική φύση. Σε συνεργασία με το Corfu Garden Festival διοργανώνονται garden events, καθοδηγούμενοι περίπατοι και cyanotype workshops με τοπικά βοτανικά στοιχεία, ενώ παράλληλα φιλοξενείται μόνιμη έκθεση έργων του φωτογράφου Ηλία Κοσίντα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για παιδιά, μέσα από Sea Adventurers workshops, storytelling δραστηριότητες και θεματικές παρουσιάσεις όπως το Mermaids in Action.

Η Mar-Bella Collection αποτελεί έναν οικογενειακό όμιλο τεσσάρων πεντάστερων ξενοδοχείων στο Ιόνιο, με το MarBella στην Κέρκυρα να αποτελεί το πρώτο και εμβληματικό κατάλυμα, το adults-only Nido να λειτουργεί ως καταφύγιο για ζευγάρια, το Elix να βρίσκεται στη δυτική Ελλάδα και να έχει διακριθεί με Michelin Key και παρουσία στη Hot List του Condé Nast Traveller, και το Avali να αποτελεί το νεότερο μέλος της συλλογής από το 2025. Όλα τα ξενοδοχεία προσφέρουν εξατομικευμένες δραστηριότητες και υπηρεσίες που αναδεικνύουν τον τόπο και την κουλτούρα του.

Οι δράσεις του ομίλου υποστηρίζονται από ενιαίο σύστημα βιώσιμης διαχείρισης, πιστοποιημένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 14001, ISO 22000 και ISO 50001. Τα ξενοδοχεία Elix, MarBella και Nido διαθέτουν πιστοποίηση Green Key, ενώ η παραλία του MarBella διατηρεί τη Γαλάζια Σημαία για δέκα συνεχόμενα χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση σε υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

