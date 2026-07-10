Marfin: Η μέρα που σταμάτησε ο χρόνος – Το χρονικό της δολοφονίας τριών αθώων ανθρώπων και ενός αγέννητου παιδιού

5 Μαΐου 2010. Στη χώρα επικρατεί αναταραχή καθώς ψηφίζεται στη Βουλή το πρώτο Μνημόνιο. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι στους δρόμους της Αθήνας και διαδηλώνουν ειρηνικά. Τα πάντα έχουν παραλύσει καθώς έχει κηρυχθεί μεγάλη πανελλαδική απεργία. Μια ομάδα κουκουλοφόρων κινείται στην οδό Σταδίου. Περνώντας έξω από το κτίριο που στέγαζε τα γραφεία της Marfin σπάνε τις τζαμαρίες και πετούν βόμβες μολότοφ.

Το κτίριο της Marfin τυλίγεται στις φλόγες. Μέσα υπάρχουν εργαζόμενοι. Επικρατεί πανικός. Κόσμος αρχίζει να τρέχει. Κάποιοι πηδούν από τα παράθυρα για να σωθούν και κάποιοι άλλοι έχουν βγει σε μπαλκόνι και ζητούν βοήθεια ενώ το κτίριο έχει «πνιγεί» στους καπνούς.

Τρεις από αυτούς δεν τα καταφέρνουν. Η 32χρονη έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η 35χρονη Βιβή Ζούλια και ο 36χρονος Νώντας Τσακάλης αποτέλεσαν τα τρία θύματα, της δολοφονικής επίθεσης που εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι.

Το χρονικό του τρόμου

Ήταν περίπου 2 το μεσημέρι. Η μεγάλη πορεία βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Ομάδα κουκουλοφόρων αποσπάται από το σώμα των διαδηλωτών, σπάει τη γυάλινη πρόσοψη του υποκαταστήματος της Marfin στην οδό Σταδίου και πετάει βόμβες μολότοφ και εύφλεκτο υγρό στο εσωτερικό.

Μέσα στο κτίριο βρίσκονται εγκλωβισμένοι 25 με 30 εργαζόμενοι. Οι έξοδοι κινδύνου είναι κλειδωμένες και το κτίριο στερείται συστημάτων πυρόσβεσης. Λόγω των εύφλεκτων υλικών, ο χώρος γεμίζει αμέσως με πυκνό, τοξικό καπνό.

Οι υπάλληλοι τρέχουν προς τους ορόφους για να σωθούν. Κάποιοι καταφέρνουν να βγουν στο μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου και να πηδήξουν σε διπλανά κτίρια, ενώ άλλοι προσπαθούν να αναπνεύσουν.

Η Πυροσβεστική καταφθάνει και καταφέρνει να απεγκλωβίσει πέντε άτομα. Δυστυχώς, για τρεις εργαζόμενους είναι ήδη αργά.

Ο τραγικός απολογισμός: Η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου (που βρισκόταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης), η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια και ο 36χρονος Επαμεινώνδας Τσάκαλης πεθαίνουν από ασφυξία που προκλήθηκε από τις τοξικές αναθυμιάσεις.

Δείτε σε φωτογραφίες το σκηνικό τρόμου εκείνης της ημέρας

Και βίντεο

Ακόμα ψάχνουν για δικαίωση

Από τότε μέχρι σήμερα η δικαστική πορεία της υπόθεσης είχε επικεντρωθεί κυρίως στις ευθύνες της διοίκησης και σε κατηγορούμενους που τελικά αθωώθηκαν.

Το 2013 τρία στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξ αμελείας. Οι κατηγορίες αφορούσαν πολλαπλές παραλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας, την έλλειψη εξόδων κινδύνου και τη μη εκπαίδευση του προσωπικού.

Το 2016 δύο άτομα που είχαν παραπεμφθεί σε δίκη ως φυσικοί αυτουργοί (ο ένας για την επίθεση στη Marfin και ο άλλος για την επίθεση στο βιβλιοπωλείο «Ιανός») αθωώθηκαν ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Στο σημείο στήθηκε ένα είδος μνημείου για να θυμίζει την δολοφονία των αθώων ανθρώπων από ανεγκέφαλους το οποίο δυστυχώς έχει βανδαλιστεί πολλές φορές.