Marfin: Η μαρτυρία του δημοσιογράφου που «έπιασε» με τον φακό του τους «5» – «Είδαμε μία ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει, ενστικτωδώς έβγαλα τη μηχανή»

«Θησαυρό» αποτέλεσαν στις έρευνες για την εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα Marfin τα πλάνα με διαδηλωτές που αποθανάτισε δημοσιογράφος τη μοιραία μέρα της 5ης Μαΐου του 2010.

Η μαρτυρία του για τα γεγονότα που οδήγησαν στην φονική εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα Marfin κατέθεσε ο δημοσιογράφος, Ηλίας Προβόπουλος, μιλώντας στον Κώστα Στάμου και το ΕΡΤnews, δίνοντας στην αστυνομία σημαντικές λεπτομέρειες για την επίθεση που οδήγησε στον θάνατο 3 ανθρώπων.

Παράλληλα οι δύο 42χρονοι, από τους 5 συνολικά ύποπτους, που ταυτοποιήθηκαν κρίθηκαν προφυλακιστέοι χθες (14/7/2026), ενώ σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί σε ποιο σωφρονιστικό κατάστημα θα οδηγηθούν. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ένας κατηγορούμενος φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε το τζάμι του υποκαταστήματος της τράπεζας, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είχε ρόλο καθοδηγητή, δίνοντας οδηγίες κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Πώς κατάφερε να πιάσει με τον φακό τους 5 δράστες

Ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος κατόρθωσε με τον φωτογραφικό του φακό να «πιάσει» την ομάδα των «5» λίγα λεπτά πριν από την επίθεση.

Όπως ανέφερε, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι είχαν προηγηθεί επεισόδια στην περιοχή του βιβλιοπωλείου Ιανός, όπου συγκρούστηκαν ομάδες κουκουλοφόρων με τις αστυνομικές δυνάμεις. Μετά την αποχώρηση των ΜΑΤ, ο ίδιος και άλλοι πολίτες μπήκαν σε κτίριο για να προστατευθούν από τα δακρυγόνα.

Εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, παρατήρησε μια ομάδα περίπου έντεκα ατόμων που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς –όπως υποστήριξε– δεν έμοιαζε με τις ομάδες που συνήθιζε να βλέπει στις πορείες.

«Ξαφνικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες, με στολή κανονική. Οι μισοί μαύρα, οι άλλοι χακί, με τζόκερ, μαύρα γυαλιά και μαντήλια. Και μία γυναίκα στο μεταξύ».

Ο ίδιος εξήγησε ότι ενστικτωδώς άρχισε να φωτογραφίζει τις κινήσεις τους. «Έτσι ενστικτωδώς βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάντα στην τσέπη μου, και κάνω αυτές τις φωτογραφίες. Η ομάδα αυτή έρχεται, οι μισοί από την Αιόλου και οι άλλοι μισοί από τη Χρήστου Λαδά, συναντιούνται, συνεννοούνται και φεύγουν τρεις προς τη Marfin».

Όπως περιέγραψε, ο πρώτος έσπασε τη βιτρίνα του καταστήματος, ο δεύτερος έριξε στο εσωτερικό εύφλεκτο υλικό και ο τρίτος πέταξε αναμμένο εμπρηστικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά και να γεμίσει το κτίριο με πυκνούς καπνούς και φλόγες.

Ο ίδιος έδωσε και περιγραφή ορισμένων που αποτύπωσε στις φωτογραφίες του, κάνοντας λόγο για έναν ψηλό άνδρα με γυαλιά, μία γυναίκα με ξανθή κοτσίδα που διακρινόταν πίσω από το μαντήλι της, έναν άνδρα μεσαίου αναστήματος και πιο εύσωμη σωματοδομή που φορούσε σακίδιο, καθώς και έναν ακόμη με χαρακτηριστικό κόκκινο μαντήλι.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι το τελευταίο πρόσωπο το είχε δει και σε παλαιότερα επεισόδια, κατά την επίθεση στο κτίριο της Περιφέρειας στη λεωφόρο Συγγρού.

Η μαρτυρία του φωτορεπόρτερ αποτελεί μέρος των καταθέσεων που έχουν καταγραφεί για την υπόθεση, ενώ οι φωτογραφίες που τράβηξε εκείνη την ημέρα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για την ταυτοποίηση των δραστών του εμπρησμού της Marfin.

Τι λείπει και τα επόμενα βήματα των ερευνών

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο 42χρονοι και η 46χρονη έχουν ταυτοποιηθεί ως τρία από τα πέντε μέλη της ομάδας που βρίσκεται πίσω από τον φονικό εμπρησμό.

Ανάμεσα στο υλικό που αξιοποίησαν οι Αρχές, περιλαμβάνονται και έξι φωτογραφίες που τράβηξε ο δημοσιογράφος, Ηλίας Προβόπουλος, ο οποίος την ώρα της επίθεσης βρισκόταν στο πατάρι ενός βιβλιοπωλείου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το υποκατάστημα της τράπεζας.

Ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι υπήρχε μια ομάδα 11-12 ατόμων η οποία κινείται στην οδό Σταδίου αντίθετα προς την υπόλοιπη διαδήλωση και τράβηξε με τον φωτογραφικό του φακό 204 καρέ τα οποία παρέδωσε το 2021 στην κρατική ασφάλεια. Οι φωτογραφίες αυτές συγκρίθηκαν με, δεύτερο αρχείο με καθαρές φωτογραφίες των υπόπτων από τις διακοπές τους το 2009.

Σε έξι από αυτές τις φωτογραφίες φαίνεται η «ομάδα των 12» να κινείται στην οδό Σταδίου και πέντε από αυτούς να διασπώνται από την ομάδα αυτή και έπειτα πραγματοποιούν τον φονικό εμπρησμό.

Ο ίδιος μάρτυρας αναγνωρίζει ως τους δράστες που σπάνε τη τζαμαρία και πυρπολούν το υποκατάστημα τα άτομα με την αρίθμηση 7,8,9,11 και 12, όπως την έχει δώσει η Αστυνομία. Όπως προκύπτει από την ανάλυση του φωτογραφικού υλικού, τον πλέον ενεργό ρόλο στην επίθεση τον είχε ο αριθμός 8.

Εκείνος φέρεται να σπάει με ένα σφυρί την αριστερή τζαμαρία του υποκαταστήματος και να ρίχνει μία από τις μολότοφ με εύφλεκτο υλικό, σύμφωνα με μαρτυρίες. Ο αριθμός 8, όπως διαπιστώθηκε, είναι ο ένας εκ των δύο 42χρονων, ενώ ο δεύτερος είναι ο αριθμός 10, αυτός που όπως φαίνεται, συντόνιζε τις κινήσεις των υπόλοιπων μελών.

Στο φωτογραφικό υλικό, η 46χρονη έχει πάρει το νούμερο 7, καθώς φαίνεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο. Αυτόν που αναζητούν πλέον οι Αρχές είναι το άτομο που στις φωτογραφίες φέρνει το νούμερο 9 και είναι αυτός που κουβαλάει στο σακίδιό του το εύφλεκτο υλικό ή τις μολότοφ.

Ο συνδετικός κρίκος των τριών κατηγορουμένων

Υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους δύο 42χρονους και τη 46χρονη που έχει συλληφθεί. Αυτός είναι ένας 43χρονος, ο οποίος στο παρελθόν είχε συλληφθεί και είχε καταδικαστεί για τη συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας».

Ο συγκεκριμένος λοιπόν, τον Σεπτέμβριο του 2007 είχε ταξιδέψει από τη χώρα μας, από τη Χίο με προορισμό την Τουρκία, μαζί με τη 46χρονη, με την οποία διατηρούσε στενούς φιλικούς δεσμούς μέχρι το 2013.

Το ίδιο πρόσωπο επέστρεψε στη χώρα μας από την Αλβανία, μαζί με τον έναν από τους δύο 42χρονος και έτσι είχε υπάρξει αυτή η γνωριμία ανάμεσα στους δύο 42χρονους, οι οποίοι ήταν επί χρόνια στενοί φίλοι και με τη 46χρονη, με συνδετικό κρίκο και σύνδεσμο το καταδικασμένο μέλος του Επαναστατικού Αγώνα.

Τι ισχύει για τους 3 συλληφθέντες

Οι 2 κατηγορούμενοι, σε βάρος των οποίων η δικαστική λειτουργός εξέδωσε πριν λίγες ημέρες ένταλμα σύλληψης για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, οδηγήθηκαν με ισχυρά αστυνομικά μέτρα στα δικαστήρια. Οι δύο 42χρονοι αρνήθηκαν ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την εμπρηστική φονική επίθεση, αλλά κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε κατηγορηματικά και χωρίς περιστροφές ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών Αρχών για έκδοση της στην Ελλάδα.

Μάλιστα υπέγραψε και σχετική επιστολή η οποία την δεσμεύει και δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη.

Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής το αίτημα των ελληνικών Αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Ως τότε η 46χρονη θα βρίσκεται υπό κράτηση.