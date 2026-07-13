Marfin: Οι φωτογραφίες «κλειδί» για την έρευνα που οδήγησαν στις συλλήψεις 16 χρόνια μετά

Δεκαέξι χρόνια μετά τη φονική επίθεση στη Marfin, οι φωτογραφίες που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικές Αρχές φαίνεται πως έδωσαν την απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα ανοιχτά κεφάλαια της υπόθεσης.

Οι φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Marfin σύμφωνα με πληροφορίες, αποτέλεσαν το σημαντικότερο στοιχείο της έρευνας. Πρόκειται για εικόνες που τραβήχτηκαν λίγα λεπτά πριν από την εμπρηστική επίθεση, αλλά και για φωτογραφίες από διακοπές μιας παρέας το 2009, οι οποίες κατασχέθηκαν χρόνια αργότερα από την Αντιτρομοκρατική.

Από την έρευνα προέκυψαν εντάλματα σύλληψης για δύο 42χρονους και μία 46χρονη. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στην Ελλάδα, ενώ η 46χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Βρετανία, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αθήνα, όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών Αρχών. Η ίδια αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, όλα ξεκίνησαν από την επανεξέταση του υλικού που είχε συλλεχθεί την ημέρα των επεισοδίων, στις 5 Μαΐου 2010. Ένας φωτογράφος που βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου «Ιανός» είχε καταγράψει με τον φακό του ομάδα κουκουλοφόρων λίγα λεπτά πριν από την επίθεση στην τράπεζα.

Από τις συνολικά 205 φωτογραφίες, έξι κρίθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς αποτύπωναν τις κινήσεις των δραστών.

Οι αστυνομικοί συνέκριναν αυτές τις εικόνες με ένα δεύτερο φωτογραφικό αρχείο από διακοπές το 2009, όπου οι ύποπτοι εμφανίζονταν χωρίς καλυμμένα χαρακτηριστικά. Η αντιπαραβολή των δύο αρχείων ήταν εκείνη που, σύμφωνα με το διαβιβαστικό της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, οδήγησε στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.

Για τον πρώτο 42χρονο, που φέρεται να είναι ο άνδρας με το κόκκινο μαντήλι στο πρόσωπο, οι Αρχές υποστηρίζουν ότι η αναγνώριση δεν βασίστηκε μόνο στον σωματότυπο ή τα παπούτσια του. Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στο σακίδιό του και ειδικότερα σε λεπτομέρειες όπως οι φθορές και οι σκουριές στο φερμουάρ, οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εμφανίζονται τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών όσο και στις εικόνες από τη Marfin.

Για τον δεύτερο 42χρονο, οι αστυνομικοί εστίασαν στο ανοιχτόχρωμο καπέλο, τα γυαλιά μυωπίας και κυρίως στην τσάντα που έφερε. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, πάνω στην τσάντα διακρίνεται το χαρακτηριστικό κόκκινο σύμβολο του πανκ συγκροτήματος Dead Kennedys, στοιχείο που φέρεται να ταυτίζεται και στα δύο φωτογραφικά αρχεία.

Στην περίπτωση της 46χρονης, τα στοιχεία είναι πιο περιορισμένα. Η αστυνομική έρευνα βασίζεται κυρίως στον σωματότυπο και στα χαρακτηριστικά των μαλλιών της, χωρίς να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο αντικείμενο ή αξεσουάρ που να λειτουργεί ως βασικό στοιχείο ταυτοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται οι πέντε δράστες να αποσπάστηκαν από ομάδα 12 κουκουλοφόρων που κινούνταν επί της οδού Σταδίου.

Έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας με βαριοπούλα ή σφυρί και στη συνέχεια πέταξαν μολότοφ και εύφλεκτο υγρό στο εσωτερικό του κτιρίου. Από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους οι εργαζόμενοι Επαμεινώνδας Τσάκαλης, Παρασκευή Ζούλια και Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν 4ων μηνών έγκυος.

Παράλληλα, οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται ακόμη δύο πρόσωπα που εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση. Οι αστυνομικοί ερευνούν αν τα συγκεκριμένα άτομα είχαν συμμετοχή τόσο στην επίθεση στη Marfin όσο και σε άλλες υποθέσεις βίας που παραμένουν ανεξιχνίαστες.

Από την άλλη πλευρά, οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων αμφισβητούν τη βαρύτητα των στοιχείων της δικογραφίας. Υποστηρίζουν ότι η αναγνώριση βασίζεται κυρίως σε αντικείμενα, όπως σακίδια και προσωπικά αξεσουάρ, και όχι σε ξεκάθαρη ταυτοποίηση προσώπων, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Παράλληλα επισημαίνουν ότι το ίδιο φωτογραφικό υλικό υπήρχε στη διάθεση των Αρχών και σε παλαιότερες έρευνες, χωρίς τότε να οδηγήσει σε αντίστοιχες ταυτοποιήσεις.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθούν, ενώ η υπόθεση της Marfin επιστρέφει στο επίκεντρο της επικαιρότητας, με τις φωτογραφίες που είχαν μείνει για χρόνια στο αρχείο να αποτελούν, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, το στοιχείο που οδήγησε τελικά στις συλλήψεις.