Marfin: Bίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης – Οι φωτογραφίες των διακοπών που οδήγησαν σε συλλήψεις

Ένα νέο, συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας στο οποίο αποτυπώνεται η στιγμή της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, το μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2010.

Οι εικόνες καταγράφουν την αγωνία των εργαζομένων λίγο πριν η εμπρηστική επίθεση στη Marfin μετατρέψει την τράπεζα σε παγίδα θανάτου. Από την τραγωδία έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα.

Το βίντεο ξεκινά λίγο μετά τις 14:00. Μέσα στο κατάστημα οι υπάλληλοι προσπαθούν να συνεχίσουν κανονικά τη δουλειά τους, όμως τα βλέμματά τους είναι συνεχώς στραμμένα προς την είσοδο. Έξω, στην οδό Σταδίου, βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας κατά των μέτρων λιτότητας, ενώ η ένταση στους δρόμους έχει ήδη αρχίσει να κορυφώνεται.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ομάδα κουκουλοφόρων είχε αποσπαστεί από την πορεία και είχε κινηθεί προς το υποκατάστημα της τράπεζας. Οι δράστες επιτίθενται στη γυάλινη πρόσοψη, προσπαθώντας να τη σπάσουν, ενώ μέσα στο κτίριο οι εργαζόμενοι παρακολουθούν με εμφανή ανησυχία όσα συμβαίνουν.

Για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα επικρατεί μια παγωμένη σιωπή. Οι υπάλληλοι κινούνται στον χώρο κάνοντας τις τελευταίες εργασίες πριν από το κλείσιμο, όμως κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι πρόκειται να ακολουθήσει.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/marfin-emprismos.mp4

Στις 14:07 όλα αλλάζουν μέσα σε μια στιγμή. Η τζαμαρία παραβιάζεται και ο πανικός κυριεύει το κατάστημα. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στα γκισέ τρέχουν να σωθούν, αναζητώντας καταφύγιο σε άλλους χώρους του κτιρίου. Ένας από αυτούς επιστρέφει για μια στιγμή πίσω, προκειμένου να πάρει ένα προσωπικό του αντικείμενο, και αμέσως μετά ακολουθεί τους συναδέλφους του.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα καταγράφεται η πρώτη ισχυρή έκρηξη. Οι πρώτες μολότοφ έχουν ήδη πέσει μέσα στην τράπεζα. Οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί απλώνονται αστραπιαία, μετατρέποντας τον χώρο σε εφιάλτη. Η εικόνα σκοτεινιάζει και η κάμερα σταματά να καταγράφει όσα ακολούθησαν, αφήνοντας να μιλήσει από μόνη της η τραγική κατάληξη μιας από τις πιο μαύρες ημέρες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Τα ντοκουμέντα που οδήγησαν τις Αρχές στις συλλήψεις

Μία νέα φωτογραφία που παρουσιάστηκε από το MEGA φέρεται, σύμφωνα με την αστυνομία, να δείχνει τι συνέβη λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Marfin.

Στην εικόνα διακρίνεται ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα, με καπέλο και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, να κρατά ένα σφυρί και να σπάει τη γυάλινη πρόσοψη της τράπεζας. Κατά τις Αρχές, πρόκειται για έναν από τους δύο 42χρονους που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Το συγκεκριμένο βίντεο, μαζί με φωτογραφίες που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία για την εξιχνίαση της υπόθεσης, η οποία παρέμενε ανοιχτή για 16 χρόνια.

Με τη βοήθεια ειδικής τεχνολογίας, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να αφαιρέσουν ψηφιακά το καπέλο και το full face από τις εικόνες, ώστε να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων με εκείνα των υπόπτων.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί, καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξαν τα προσωπικά αντικείμενα που εμφανίζονται στο υλικό. Σακίδια με ιδιαίτερα σημάδια φθοράς, αλλά και γυαλιά, παπούτσια και καπέλα, βοήθησαν στη σύνδεση των προσώπων με το υλικό από την ημέρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές και διακοπές των δύο προφυλακισμένων εντοπίστηκαν τα ίδια αντικείμενα που φαίνονται και στο οπτικοακουστικό υλικό της επίθεσης στη Marfin. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι αυτά τα ευρήματα ενισχύουν σημαντικά τη σύνδεση των υπόπτων με την υπόθεση.

Η αστυνομία αναφέρει στο πόρισμά της ότι ο συνδυασμός των συγκεκριμένων αντικειμένων, τα οποία φέρουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την ταυτοποίηση των ατόμων που εμφανίζονται στις φωτογραφίες και στα βίντεο.

Σημαντική συμβολή στην έρευνα είχαν και φωτογραφίες που είχε τραβήξει ερασιτέχνης φωτογράφος από απέναντι πλευρά του δρόμου την ημέρα της επίθεσης. Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος, λίγες ώρες μετά τα γεγονότα οι αστυνομικοί ζήτησαν να τους παραδώσει το φωτογραφικό υλικό, το οποίο τελικά αξιοποιήθηκε στην έρευνα.

Με ανάλογο τρόπο οι Αρχές οδηγήθηκαν και στην ταυτοποίηση της 46χρονης κατηγορούμενης, η οποία βρίσκεται στην Αγγλία και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να εκδοθεί στην Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Οι φωτογραφίες από τις διακοπές

Φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές και διακοπές φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην έρευνα για την υπόθεση της Marfin, οδηγώντας τις Αρχές στην ταυτοποίηση των τριών ατόμων που έχουν συλληφθεί.

Πρόκειται για εικόνες που τραβήχτηκαν περίπου την ίδια χρονική περίοδο με τα γεγονότα και, σύμφωνα με την αστυνομία, περιείχαν λεπτομέρειες που συνέδεσαν τους δύο 42χρονους και τη 46χρονη, η οποία έχει συλληφθεί στην Αγγλία και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.

Ο πρώτος 42χρονος

Στην περίπτωση του πρώτου 42χρονου, οι αστυνομικοί συνέκριναν φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης με άλλες προσωπικές του φωτογραφίες. Από την ανάλυση προέκυψαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ομοιότητες στις αναλογίες του σώματος, στη μύτη, στα γυαλιά και στο καπέλο που φορούσε.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και σε ένα μαύρο σακίδιο με χαρακτηριστική κόκκινη στάμπα συγκροτήματος. Το ίδιο σακίδιο εμφανίζεται τόσο στο υλικό από την επίθεση όσο και σε φωτογραφίες από διακοπές του 42χρονου, στοιχείο που οι Αρχές θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό για την ταυτοποίησή του.

Η 46χρονη και ο δεύτερος 42χρονος

Στην περίπτωση της 46χρονης, η ταυτοποίηση αποδείχθηκε πιο δύσκολη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ειδικοί βασίστηκαν κυρίως στον σωματότυπο και στα χαρακτηριστικά των μαλλιών της, όπως αυτά διακρίνονται στο οπτικό υλικό από την ημέρα της επίθεσης.

Όσον αφορά τον δεύτερο 42χρονο, οι αστυνομικοί κατέληξαν στην ταυτοποίησή του κυρίως μέσα από δύο αντικείμενα που εμφανίζονται στις εικόνες: το σακίδιό του και τα παπούτσια του. Η εργαστηριακή ανάλυση έδειξε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι είναι ίδια με εκείνα που φαίνονται στο υλικό της επίθεσης.

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια εκτιμούν ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως τα τρία πρόσωπα που εμφανίζονται στις προσωπικές φωτογραφίες είναι τα ίδια με εκείνα που καταγράφονται στο υλικό από τη Marfin. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η πλήρης ταυτοποίηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.