Reuters: Το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα «βγήκε εκτός πορείας λόγω τεχνικής βλάβης»

Οι ελληνικές αρχές πιστεύουν ότι το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα την περασμένη εβδομάδα βγήκε εκτός πορείας λόγω τεχνικής βλάβης και ενδέχεται να μην ταξίδεψε από μακριά, ανέφεραν σήμερα (15.05.2026) πηγές στο Reuters.

Το φορτωμένο με εκρηκτικά drone – το οποίο είναι ουκρανικό – εντοπίστηκε από ψαράδες στις ακτές της Λευκάδας στις 7 Μαΐου, πυροδοτώντας ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μεσόγειο. Οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και οι στρατιωτικές μονάδες αναλύουν το drone, το αποσυναρμολογούν και χρησιμοποιούν reverse engineering για να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του, όπως αναφέρει το Reuters.

Μια πηγή ασφαλείας δήλωσε στο διεθνές πρακτορείο ότι το drone πιθανότατα δεν κατάφερε να φτάσει στον στόχο του αφού έχασε τον προσανατολισμό του λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας.

«Αυτό το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Αυτό το πλοίο… είχε εκρηκτικά, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα σήμαινε για ένα επιβατηγό πλοίο ή οποιοδήποτε πλοίο να συγκρουστεί με αυτό το drone», δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφέροντας ότι περιμένει εξηγήσεις από τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι δεν ταξίδεψε σε μεγάλη απόσταση, γεγονός που καθιστά λιγότερο πιθανό να ξεκίνησε από τη Λιβύη, δήλωσε μια πηγή ασφαλείας. Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι τα επίπεδα καυσίμων αποτελούν βασικό παράγοντα στην αξιολόγηση, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η τεχνική ανάλυση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με μόνο κάποια κρυπτογραφημένα δεδομένα να μην έχουν ακόμη αποκωδικοποιηθεί, πρόσθεσε η πηγή.

Η Ουκρανία έχει στοχοποιήσει τους τελευταίους μήνες δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα και πέραν αυτής, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου, τα οποία, όπως λέει, αποτελούν μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας – πλοία που, σύμφωνα με το Κίεβο, βοηθούν τη Μόσχα να αποφύγει τις κυρώσεις και να εξάγει πετρέλαιο για να χρηματοδοτήσει τις πολεμικές της προσπάθειες στην Ουκρανία.

Η Ελλάδα έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα.

Πηγή: OnAlert.gr