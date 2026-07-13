Ryanair: Συγκλονίζει η σύζυγος του επιβάτη που βρέθηκε ο μισός εκτός του αεροπλάνου εν ώρα πτήσης – «Έβαλαν βαλίτσα στο παράθυρο και την ρούφηξε έξω»

Τον τρόμο που βίωσε τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της κατά την διάρκεια της πτήσης θρίλερ της Ryanair, περιέγραψε η επιβάτιδα από την Σερβία η οποία ταξίδευε από την Θεσσαλονίκη προς το Μόναχο, όταν ένα τζάμι του αεροπλάνου έσπασε και είδε τον άντρα της να βγαίνει ο μισός εκτός του αεροσκάφους.

Η σύζυγος του Σέρβου επιβάτη της πτήσης θρίλερ της Ryanair, μίλησε στην ΕΡΤ για τη στιγμή που έσπασε το παράθυρο της καμπίνας και ο άνδρας της βρέθηκε με το μισό σώμα εκτός αεροσκάφους. Η πτήση είχε απογειωθεί περίπου σαράντα λεπτά νωρίτερα, όταν ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και ένα από τα παράθυρα έσπασε προκαλώντας χάος μέσα στο αεοσκάφος.

«Όταν έσπασε το τζάμι, ο Λιούμπισα είχε βγει έξω έως το στήθος και έμεινε εκεί έως και δύο λεπτά. Εγώ καθόμουν πίσω. Η κοπέλα που καθόταν δίπλα του τον έπιασε από το χέρι. Τρία άτομα τον τραβούσαμε μέσα. Έπεσαν οι μάσκες και επικράτησε χάος. Ο άνδρας μου λιποθύμησε τρεις φορές. Βάλανε μια βαλίτσα στο παράθυρο, αλλά τη ρούφηξε έξω», περιέγραψε η Σβετλάνα Μαξίμοβιτς σοκαρισμένη.

Όπως είπε η ίδια, στο αεροπλάνο επικρατούσε πανικός. Μαζί με ακόμη δύο επιβάτες τραβούσαν τον σύζυγό της με δύναμη για να τον κρατήσουν μέσα στην καμπίνα. Η ζώνη ασφαλείας και οι άμεσες αντιδράσεις των επιβατών αποδείχτηκαν σωτήριες.

«Ήμασταν 30 με 40 λεπτά πάνω στον αέρα. Κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι. Ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο και ευτυχώς φορούσε ζώνη, η οποία του έσωσε τη ζωή» συνεχίζει την περιγραφή η σύζυγος του άτυχου επιβάτη και καταγγέλλει πως δεν υπήρξε καμία βοήθεια απο το πλήρωμα. «Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου και μέχρι τώρα, από την εταιρία δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας. Οι επιβάτες μας έδιναν νερό», πρόσθεσε η γυναίκα.

Για την κατάσταση του 61χρονου, είπε: «Ο σύζυγός μου έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, είναι σε σοκ και ακούει για αεροπλάνα και τρέμει. Και εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παίρνω ηρεμιστικά. Φοβήθηκα για τις ζωές μας. Φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε».

«Όπως προκύπτει από τον αριθμό νηολογίου του αεροσκάφους του συγκεκριμένου, το εν λόγω όχημα είχε ξαναπαρουσιαστεί πρόβλημα μόλις την προηγούμενη ημέρα σε πτήση που είχε από Θεσσαλονίκη προς Σεράγεβο και επέστρεψε πάλι Θεσσαλονίκη έχοντας πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρουμε φυσικά αν συνδέονται τα δύο αυτά περιστατικά, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι υπάρχει πλημμέλεια της ΥΠΑ σε ότι αφορά τη συντήρηση του κινητήρα, διότι από εκεί ξεκίνησαν όλα του δεξιού κινητήρα» δήλωσε ο δικηγόρος Βασίλης Τσιάρας.

Θραύσμα από τον κινητήρα έσπασε το παράθυρο

Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο που όρισε η οικογένεια, όλα ξεκίνησαν από βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους. Ένα τμήμα του αποκολλήθηκε και τα θραύσματα χτύπησαν το παράθυρο, το οποίο έσπασε. Η διαφορά πίεσης προκάλεσε ισχυρή αναρρόφηση με αποτέλεσμα ο επιβάτης να βρεθεί με το μισό του σώμα εκτός αεροπλάνου.

«Το παράθυρο δεν αποκολλήθηκε, έσπασε από αντικείμενο το οποίο βγήκε μέσα από τον κινητήρα, όπως φαίνεται στα βίντεο. Ο λόγος με τον οποίο εξήλθε αυτό το αντικείμενο, το οποίο μάλλον είναι κομμάτι από πτερύγιο, οφείλεται σε πιθανά δύο γεγονότα: 1 Αστοχία του αισθητήρα θερμοκρασίας Τ12 ο οποίος είναι ακριβώς το σημείο όπου φαίνεται η θραύση εσωτερικά του περιβλήματος είτε η θραύση του ιδίου του πτερυγίου εξαιτίας κόπωσης ή εσωτερικής του αστοχίας» εξηγεί ο πραγματογνώμονας Χρήστος Γκλαβόπουλος

Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ ο Σέρβος επιβάτης

Ο 61χρονος που έζησε το απίστευτο αυτό θρίλερ στον αέρα, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με τραύματα στον αυχένα, στον ώμο και εγκαύματα από την τριβή.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και ο τεχνικός σύμβουλος που όρισε η οικογένεια θα πραγματοποιήσουν τον πρώτο οπτικό έλεγχο στο αεροσκάφος.

«Εγώ καθόμουν πίσω, η κοπέλα που καθόταν δίπλα του τον έπιασε από το χέρι. Τρία άτομα τον τραβούσαν μέσα. Έπεσαν οι μάσκες, επικράτησε χάος. Ο άνδρας μου λιποθύμησε τρεις φορές. Βάλανε μια βαλίτσα στο παράθυρο αλλά την ρούφηξε έξω», τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Ο σύζυγός μου έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, ακούει για αεροπλάνα και τρέμει. Εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παίρνω ηρεμιστικά. Φοβήθηκα για τις ζωές, φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε», είπε.

