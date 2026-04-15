The Telegraph για το Μετρό Θεσσαλονίκης: Μετέτρεψε την πόλη στον καλύτερο αστικό παραθαλάσσιο προορισμό της Ευρώπης

Ύμνους για το Μετρό Θεσσαλονίκης αφιερώνει η «The Telegraph». Ο δημοσιογράφος της βρετανικής εφημερίδας, Christopher Beanland, επισκέφθηκε την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το νέο υπερσύγχρονο μέσο μαζικής μεταφοράς ενισχύει τη Θεσσαλονίκη στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Ο απεσταλμένος της «The Telegraph» έγραψε ένα αποθεωτικό άρθρο για το Μετρό Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Ένα νέο δίκτυο μετρό μετέτρεψε αυτή τη γαλήνια πόλη στον καλύτερο αστικό παραθαλάσσιο προορισμό της Ευρώπης» και υπότιτλο «Η κοσμοπολίτικη γοητεία της Θεσσαλονίκης είναι σήμερα πιο εύκολο από ποτέ να εξερευνηθεί χάρη σε ένα λαμπερό νέο σύστημα μετρό».

Ο Christopher Beanland αρχίζει το εγκωμιαστικό του αφιέρωμα με επίσκεψη στον σταθμό με τα «υπέροχα Αρχαία», δηλαδή τον σταθμό της Βενιζέλου, και τον διάλογο που είχε με τον σταθμάρχη.

«Μία φωνή ούρλιαξε από την κορυφή της κυλιόμενης σκάλας. ”Γεια! Μιλάτε αγγλικά;”, και ετοιμάστηκα για μία αυστηρή επίπληξη επειδή βιντεοσκοπούσα ανεκτίμητα αρχαιολογικά ευρήματα χωρίς άδεια. Αλλά τότε εμφανίστηκε ένα φιλικό πρόσωπο. ”Θα κρατήσω τον σταθμό ανοιχτό για πέντε λεπτά ακόμα, για να ρίξετε μία ματιά στο μουσείο”.

Ήταν μεσάνυχτα και ο χαμογελαστός σταθμάρχης της Βενιζέλου αναμφίβολα ήθελε να γυρίσει σπίτι στην οικογένειά του – αλλά βλέποντας αυτόν τον μοναχικό τουρίστα, η υπερηφάνειά του για τη Θεσσαλονίκη είχε υπερισχύσει. Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς σταθμούς που είδα ποτέ!», περιγράφει ο Βρετανός δημοσιογράφος.

Και συνεχίζει: «Σίγουρα υπάρχουν πολλά για τα οποία μπορεί να ήταν περήφανος. Ήμουν στην πόλη μόλις μία ώρα και βρέθηκα ήδη σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς σταθμούς του μετρό που είχα δει ποτέ. Η Βενιζέλου βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας, αλλά η Θεσσαλονίκη υπήρξε επίσης ένα ρωμαϊκό, βυζαντινό, εβραϊκό και οθωμανικό κέντρο – και ήταν αυτά τα στρώματα ιστορίας που απλώθηκαν μπροστά μου τόσο συναρπαστικά. Από κάτω μου απλωνόταν μια αρχαία οδός, τόσο τέλεια διατηρημένη που σχεδόν περίμενες ότι κάποιος ντόπιος θα έβγαινε από ένα από τα κτίρια για να πουλήσει ελιές».

Mίνι Πομπηία

«Όταν έχτιζαν τον σταθμό του μετρό -έναν από τους πιο σύνθετους που έχουν επιχειρηθεί ποτέ-, οι κατασκευαστές έπεσαν πάνω σε ένα είδος μίνι Πομπηίας, με τους βυζαντινούς δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους πυλώνες όλα τέλεια διατηρημένα. Μετά από κάποιες επίσημες συζητήσεις για το αν έπρεπε να μετακινηθεί, ελήφθη η απόφαση να εκτεθεί ακριβώς εκεί που ήταν, σε ένα κομψό υπόγειο μουσείο, με το νέο μετρό να βουίζει από κάτω. Είχα να νιώσω τόσο ενθουσιασμένος από την πρώτη μου επίσκεψη στο JORVIK Viking Center στο βρετανικό York», αφηγείται ο απεσταλμένος της «The Telegraph».

Το εισιτήριο; 0,60 ευρώ

Και ο Βρετανός ρεπόρτερ προσθέτει με έκπληξη, για το αντίτιμο του εισιτηρίου του Μετρό Θεσσαλονίκης:

«Αυτό το λαμπερό νέο δίκτυο μετρό 10 χιλιομέτρων χρειάστηκε σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα για να κατασκευαστεί, με τους πρώτους σταθμούς να ανοίγουν το 2024 και άλλους πέντε να αναμένονται αυτή την άνοιξη. Τα μεμονωμένα δρομολόγια κοστίζουν σχεδόν 0,60 ευρώ. Όπως ήταν αναμενόμενο, έχει μεταμορφώσει μια πόλη που ανέκαθεν έπαιζε δεύτερο ρόλο μετά την Αθήνα και η οποία – παρά το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά στην Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, και περιβάλλεται από εντυπωσιακά βουνά και ακτές – ιστορικά δυσκολεύεται να προσελκύσει τουρίστες. Θυμίζει Πόρτο ή Μασσαλία».

Πόλη με ψυχή

Ο Christopher Beanland αποθεώνει και τη Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντας την «πόλη με ψυχή»!

«Ίσως γι’ αυτό το καλωσόρισμα είναι τόσο θερμό. Θυμίζει κάπως το Πόρτο ή τη Μασσαλία – σκληρό, δίπλα στη θάλασσα και διεθνές. Ένα πολιτισμένο, εργασιακό μέρος. Είναι μία πόλη με ψυχή, σχεδόν εντελώς απαλλαγμένη από τουριστική έλξη, αλλά μακριά λιγότερο από μία ώρα από μερικές από τις ομορφότερες παραλίες της περιοχής. Και τώρα, χάρη στο μετρό, είναι υπέροχα εύκολο να την εξερευνήσεις. Μετά από μια νύχτα στο πολυτελές Excelsior στο κέντρο της πόλης, περπάτησα μέχρι τον πλησιέστερο σταθμό και ξεκίνησα μερικές από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές περιηγήσεις που έχω κάνει οπουδήποτε», τονίζει.