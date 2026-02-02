Φαρμακεία 02/02/2026

(8πμ-11μμ):
ΘΑΝΑΚΟΥ ΒΙΒΗ Σίφνου 63 (κοντά στον Προφήτη Ηλία) τηλ. 2410614574
ΔΑΛΙΑΝΑΣ ΘΑΝΟΣ 31ης Αυγούστου 27 (Γενικό Νοσοκομείο, έναντι 6ου Δ.Σχολείου) τηλ. 2410534888
ΚΥΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κύπρου 43 & Ασκληπιού (γωνία) τηλ. 2410533910
ΜΠΕΓΑ ΕΣΤΕΡ Βόλου 79 (απέναντι από ταβέρνα ΝΙΑΚΑΣ) τηλ. 2410236750
Σ.Φ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΚΟΤΗ – ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΟΕ Μανδηλαρά 49 & 28ης Οκτωβρίου τηλ. 2410281249
Σ.Φ. ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΦΕΣΛΙΚΙΔΗΣ Θ. Καραολή & Δημητρίου 31 τηλ. 2410613798
ΤΖΕΛΛΟΥ ΚΕΡΥ Ανθίμου Γαζή 10 (πλησίον πλατείας Εβραίων) τηλ. 2410535973
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρόκλου 15 τηλ. 2410250292