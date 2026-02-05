Φαρμακεία 05/02/2026

(8πμ-11μμ):
ΒΑΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ασκληπιού 19 & Κούμα τηλ. 241053090
ΒΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλου 16 τηλ. 2410533930
ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23ης Οκτωβρίου 44 (έναντι Αγίου Κων/νου) τηλ. 241023322
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ Μανδηλαρά 27 τηλ. 2410254304
Σ.Φ. ΚΑΜΠΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΚΟΕΝ ΡΑΣΕΛ ΟΕ Ανθ. Γαζή 1 & Κύπρου γωνία τηλ. 2410535260
Σ.Φ. ΣΤΟΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΤΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 25ης Μαρτίου 7 – πλησίον 31ης Αυγούστου (περιοχή Νοσοκομείου) τηλ. 2410554147
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πανοπούλου 19 – Νεάπολη (έναντι Ι.Ν. Απ. Πέτρου και Παύλου) τηλ. 2410622180
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
Σ.Φ. ΦΑΙΔΡΑ Ν. ΓΚΑΝΑΚΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΚΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Μανδηλαρά 13 τηλ. 2410623196