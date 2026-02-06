Φαρμακεία

Φαρμακεία 06/02/2026

(8πμ-11μμ):

ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παναγούλη 6 τηλ. 2410280337

ΜΗΤΣΟΚΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Καραθάνου 48 τηλ. 2410255157

ΜΑΝΗ ΧΑΪΔΩ 23ης Οκτωβρίου 40 (παραπλεύρως ξενοδοχείου “ΔΙΟΝΥΣΟΣ”) τηλ. 2410552426

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγιάς & Σεφέρη 55 γωνία τηλ. 2410280613

Σ.Φ. ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΟΕ Ίωνος Δραγούμη 10-Κεντρική πλατεία (κάθετος στην Παπαναστασίου στο δημαρχείο) τηλ. 2410258114

Σ.Φ. ΧΑΤΖΗΠΡΙΜΟΥ ΑΙΚ. & ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΘ. Γεωργιάδου 55 (ΚΤΕΛ Λάρισας) τηλ. 2410257150

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

Σ.Φ. ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧ. – ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΑΡ. ΟΕ Ασκληπιού 48 τηλ. 2410625172