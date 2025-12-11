Φαρμακεία 11/12/2025

(8πμ-11μμ):

ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Νιρβάνα 2 και Ογλ (πίσω από τον Άγιο Βησσαρίωνα, πλατεία Λαού) τηλ. 2410255707

ΚΙΤΑ ΣΤΕΛΛΑ Αλ. Παναγούλη & Κούμα (γωνία, έναντι κιν/φου ΠΑΛΛΑΣ) τηλ. 2410287468

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Ηρ. Πολυτεχνείου 209 (πλατεία ΑΤΑ) τηλ. 2410533990

Σ.Φ. ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. – ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ Κενταύρων 19 & Κύπρου (πλατεία Εβραίων) τηλ. 2410258681

ΤΑΖΕ ΕΛΙΝΑ ΑΝ. Τ. Λειβαδίτη & Ουράνη 1 Ν. Πολιτεία (έναντι κλινικής Πατσίδη, πλησίον συγκροτήματος Μυρτίνης) τηλ. 2410619145

ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιάσονος 36 (μεταξύ των οδών Τσιμισκή & Οικονόμου εξ Οικονόμων) τηλ. 2410579583

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ρούσβελτ 73 τηλ. 2410625232