Φαρμακεία

Φαρμακεία 12/01/2026

(8πμ-11μμ):

ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παναγούλη 6 τηλ. 2410280337

ΜΑΝΗ ΧΑΪΔΩ 23ης Οκτωβρίου 40 (παραπλεύρως ξενοδοχείου “ΔΙΟΝΥΣΟΣ”) τηλ. 2410552426

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγιάς & Σεφέρη 55 γωνία τηλ. 2410280613

Σ.Φ. ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κουμουνδούρου 76 & Καραθάνου γωνία τηλ. 2410536075

Σ.Φ. ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΟΕ Ίωνος Δραγούμη 10-Κεντρική πλατεία (κάθετος στην Παπαναστασίου στο δημαρχείο) τηλ. 2410258114

Σ.Φ. ΧΑΤΖΗΠΡΙΜΟΥ ΑΙΚ. & ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΘ. Γεωργιάδου 55 (ΚΤΕΛ Λάρισας) τηλ. 2410257150

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Γεωργιάδου 30 τηλ. 2410251231