Φαρμακεία 12/12/2025

ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΗ Ιωαννίνων 94 (δίπλα στην Πυροσβεστική, απέναντι από την Αγ. Τριάδα) τηλ. 2410618418
ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Κραννώνος 5 (Έξι Δρόμοι) τηλ. 2410289401
Σ.Φ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΚΟΤΗ – ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΟΕ Μανδηλαρά 49 & 28ης Οκτωβρίου τηλ. 2410281249
Σ.Φ. ΜΠΕΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ – ΜΠΕΗ ΣΤ. Κομοτηνής 24 & Ηγουμενίτσης (Χαραυγή, κοντά στην πλατεία) τηλ. 2410286636
Σ.Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Β. & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Κύπρου 64 (κεντρική πλατεία) τηλ. 2410549444
Σ.Φ. ΣΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΥΡΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΟΕ 23ης Οκτωβρίου 102 πλησίον Γ. Σεφέρη τηλ. 2410235977
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κουμουνδούρου 22 τηλ. 2410535514
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βενιζέλου 39 τηλ. 2410535412