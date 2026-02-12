Φαρμακεία

Φαρμακεία 12/2/2026

(8πμ-11μμ):

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ερ. Σταυρού 30 (πύλη Παλιού Νοσοκομείου) τηλ. 2410257282

ΚΑΦΑΝΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Αβδήρων 44 (Άγιος Θωμάς, δίπλα στο δημοτικό σχολείο) τηλ. 2410620128

ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ηρ. Πολυτεχνείου 157-159 & Υψηλάντου τηλ. 2410550948

ΜΗΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Βόλου 142 τηλ. 2410571035

Σ.Φ. ΤΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΕ Παλαμά & Νεοφύτου 9 τηλ. 2410252531

Σ.Φ. ΦΑΙΔΡΑ Ν. ΓΚΑΝΑΚΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΚΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Μανδηλαρά 13 τηλ. 2410623196

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Βενιζέλου 138 τηλ. 2410252563