Φαρμακεία 12/3/2026

(8πμ-11μμ):
ΑΣΤΕΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Αχιλλέως 15 (Πλατεία Ανθούπολης) τηλ. 2410610545
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Βενιζέλου 138 (Περιοχή Άγιος Αχίλλειος) τηλ. 2410252563
ΜΗΛΙΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Υψηλάντου 19-23 τηλ. 2410550350
Σ.Φ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡ. & ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ε. Παπακυριαζή 3 (έναντι Στρατιωτικού Πρατηρίου) τηλ. 2410287263
ΤΣΙΟΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Χατζημιχάλη 72 (Φιλιππούπολη) –τηλ. 2410625111
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ασκληπιού 46 (έναντι πρώην ΙΚΑ) τηλ. 2410621063
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ Γεωργιάδου 30 (πλησίον Γενικού Νοσοκομείου) τηλ. 2410251231
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΜΑΝΗ ΧΑΪΔΩ 23ης Οκτωβρίου 40 τηλ. 2410552426