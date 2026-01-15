Φαρμακεία

Φαρμακεία 15/01/2026

(8πμ-11μμ):

ΓΙΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Νικηταρά 56-58 & Χρυσοχόου τηλ. 2410283213

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κύπρου 19 (Νέα Αγορά) τηλ. 2410285197

ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΤΖΕΝΗ – ΑΓΑΠΗ 31ης Αυγούστου 44 (απέναντι από ΓΝΛ) τηλ. 2410233395

ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΖΩΗ 23ης Οκτωβρίου 51 τηλ. 2410281830

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μανδηλαρά & Ιάσονος γωνία τηλ. 2410234150

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Σκοπάδων 7 (αρχή Καρδίτσης, πρώτος δρόμος αριστερά) τηλ. 2410626047

ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Παπαναστασίου 69 τηλ. 2410252928

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΓΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μανδηλαρά 13 τηλ. 2410623196