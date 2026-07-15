Φαρμακεία 15/7/2026

(8πμ-11μμ):
ΑΣΤΕΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Αχιλλέως 15 (Πλατεία Ανθούπολης) τηλ. 2410610545
ΜΗΛΙΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Υψηλάντου 19-23 τηλ. 2410550350
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Βενιζέλου 138 (Περιοχή Άγιος Αχίλλειος) τηλ. 2410252563 –
Σ.Φ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡ. & ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ε. Παπακυριαζή 3 (έναντι Στρατιωτικού Πρατηρίου) τηλ. 2410287263
ΤΣΙΟΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Χατζημιχάλη 72 (Φιλιππούπολη) –τηλ. 2410625111
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ασκληπιού 46 τηλ. 2410621063
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ Γεωργιάδου 30 τηλ. 2410251231
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ηρ. Πολυτεχνείου 157-159 τηλ. 2410550948