Φαρμακεία 16/7/2026

(8πμ-11μμ):
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Αγ. Χαραλάμπους 9 (μετά τη γέφυρα Αλκαζάρ) τηλ. 2410533059
Σ.Φ. ΚΑΜΠΕΛΗΣ ΗΛ. & ΚΟΕΝ ΡΑΣ. Ανθ. Γαζή 1 & Κύπρου (γωνία, πλατεία Εβραίων Μαρτύρων) τηλ. 2410535260
Σ.Φ. ΠΩΛΙΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡ. – ΜΙΖΙΟΣ Ζ. 31ης Αυγούστου 7 (δρόμος για το Νοσοκομείο) τηλ. 2410535707
Σ.Φ. ΣΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΥΡΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΟΕ 23ης Οκτωβρίου 102 πλησίον Γ. Σεφέρη τηλ. 2410235977
Σ.Φ. ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ Μ. & ΕΞΑΡΧΟΥ Μ. Ασκληπιού 48 (έναντι παλαιού ΙΚΑ) τηλ. 2410625172
Σ.Φ. ΧΑΤΖΗΠΡΙΜΟΥ ΑΙΚ.-ΚΟΚΚΑΛΗΣ Θ. ΟΕ Γεωργιάδου 55 & Ολύμπου τηλ. 2410257150
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Ηρ. Πολυτεχνείου 45Α & Ανθίμου Γαζή τηλ. 2410622266