Φαρμακεία 17/12/2025

(8πμ-11μμ):
ΒΑΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ασκληπιού 19 & Κούμα τηλ. 241053090 – ΒΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλου 16 τηλ. 2410533930
ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23ης Οκτωβρίου 44 (έναντι Αγίου Κων/νου) τηλ. 2410233228
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ Μανδηλαρά 27 τηλ. 2410254304
Σ.Φ. ΜΙΧΑΗΛ Δ.-ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΟΕ Κενταύρων 19 & Κύπρου τηλ. 2410258681
Σ.Φ. ΣΤΟΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΤΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 25ης Μαρτίου 7 – πλησίον 31ης Αυγούστου (περιοχή Νοσοκομείου) τηλ. 2410554147
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πανοπούλου 19 – Νεάπολη (έναντι Ι.Ν. Απ. Πέτρου και Παύλου) τηλ. 2410622180
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΒΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ Νικηταρά 33 τηλ. 2410289611