Φαρμακεία 18/12/2025

(8πμ-11μμ):
ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παναγούλη 6 τηλ. 2410280337 – ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρόκλου 15 τηλ. 2410250292
ΜΑΝΗ ΧΑΪΔΩ 23ης Οκτωβρίου 40 (παραπλεύρως ξενοδοχείου “ΔΙΟΝΥΣΟΣ”) τηλ. 2410552426
– ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγιάς & Σεφέρη 55 γωνία τηλ. 2410280613
Σ.Φ. ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κουμουνδούρου 76 & Καραθάνου γωνία τηλ. 2410536075
Σ.Φ. ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΟΕ Ίωνος Δραγούμη 10-Κεντρική πλατεία (κάθετος στην Παπαναστασίου στο δημαρχείο) τηλ. 2410258114
Σ.Φ. ΧΑΤΖΗΠΡΙΜΟΥ ΑΙΚ. & ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΘ. Γεωργιάδου 55 (ΚΤΕΛ Λάρισας) τηλ. 2410257150
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.Ε. Κύπρου 63 τηλ. 2410251375