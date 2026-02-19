Φαρμακεία 19/02/2026

(8πμ-11μμ):
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ Φαρσάλων 49 (κοντά στο Τελωνείο) τηλ. 2410555314
ΚΑΛΥΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Οικονόμου εξ Οικονόμων 54 τηλ. 2410231320
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31ης Αυγούστου 10& Ογλ (πλατεία Αγ. Βελησσαρίου) τηλ. 2410288078
ΜΠΟΥΛΙΜΑΡΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ Κύπρου 70 τηλ. 2410510000
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γεωργίου Ρήγα 11 (πλατεία μικρού Προφήτη Ηλία) τηλ. 2410252069
Σ.Φ. ΛΕΓΟΣ Φ. & ΛΕΓΟΥ Ε. Ασκληπιού 26 τηλ. 2410535620
ΤΖΕΛΛΟΥ ΚΕΡΥ Ανθίμου Γαζή 10 (πλησίον πλατείας Εβραίων) τηλ. 2410535973
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρόκλου 15 τηλ. 2410250292