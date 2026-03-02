Φαρμακεία

Φαρμακεία 2/3/2026

(8πμ-11μμ):

ΒΑΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ασκληπιού 29 & Κούμα τηλ. 2410530990

ΒΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δήμητρας 18 τηλ. 2410533930

ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρόκλου 15 (πλησίον Μεραρχίας) τηλ. 2410250292

ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23ης Οκτωβρίου 44 (έναντι Αγίου Κων/νου) τηλ. 2410233228

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ Μανδηλαρά 27 τηλ. 2410254304

Σ.Φ. ΚΑΜΠΕΛΗΣ ΗΛ. & ΚΟΕΝ ΡΑΣ. Ανθ. Γαζή 1 & Κύπρου (γωνία, πλατεία Εβραίων Μαρτύρων) τηλ. 2410535260

Σ.Φ. ΣΤΟΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΤΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΟΕ 25ης Μαρτίου 7 – πλησίον 31ης Αυγούστου (περιοχή Νοσοκομείου) τηλ. 2410554147

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Πανοπούλου 19 – Νεάπολη (έναντι Ι.Ν. Απ. Πέτρου και Παύλου) τηλ. 2410622180  

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

Σ.Φ. ΤΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΕ Νεοφύτου 9 & Παλαμά τηλ. 2410252531