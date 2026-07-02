Φαρμακεία

Φαρμακεία 2/7/2026

(8πμ-11μμ):

ΘΑΝΑΚΟΥ ΒΙΒΗ Σίφνου 63 (κοντά στον Προφήτη Ηλία) τηλ. 2410614574

ΔΑΛΙΑΝΑΣ ΘΑΝΟΣ 31ης Αυγούστου 27 τηλ. 2410 534888

ΚΥΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κύπρου 43 & Ασκληπιού (γωνία) τηλ. 2410533910

ΜΠΕΓΑ ΕΣΤΕΡ Βόλου 79 (απέναντι από ταβέρνα ΝΙΑΚΑΣ) τηλ. 2410236750

Σ.Φ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΚΟΤΗ – ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΟΕ Μανδηλαρά 49 & 28ης Οκτωβρίου τηλ. 2410281249

Σ.Φ. ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΦΕΣΛΙΚΙΔΗΣ Θ. Καραολή & Δημητρίου 31 τηλ. 2410613798

ΤΖΕΛΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Ανθίμου Γαζή 10 τηλ. 2410535793

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31ης Αυγούστου 10 & Όγλ τηλ. 2410288078