Φαρμακεία 20/03/2026

(8πμ-11μμ):
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ Μανωλάκη 20 (Πλατεία Εργατικού Κέντρου) τηλ. 2410536972
ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ανθ. Γαζή 41 & Αγ. Νικολάου τηλ. 2410624641
ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Μ. Αλεξάνδρου 2 (απέναντι από το Δικαστικό) τηλ. 2410534461
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ Μανδηλαρά 71 (Μεταξύ Μιαούλη και Λ. Κατσώνη-διπλανό στο τεχνικό του ΟΤΕ) τηλ. 2410238507
Σ.Φ. ΝΑΣΙΑΡΑ-ΓΚΟΒΑΡΗ Ι. & ΓΚΟΒΑΡΗ Σ. Κύπρου 2 & Ογλ (Νέα Αγορά) τηλ. 2410237810
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βενιζέλου 39 τηλ. 2410535412