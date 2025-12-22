Φαρμακεία

Φαρμακεία 22/12/2025

(8πμ-11μμ):

ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Κοραή 21 & Λ. Κατσώνη τηλ. 2410287439 – ΜΠΟΥΤΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1ης Μεραρχίας 1 πλατεία Νεάπολης τηλ. 2410626654

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λογιωτάτου 4 & Τζαβέλα (γωνία) τηλ. 2410614649

Σ.Φ. ΓΑΪΤΑΝΗ ΣΤ. – ΓΑΪΤΑΝΗ ΓΛ. Αλ. Παναγούλη 91 (πλησίον Σ/Μ Σκλαβενίτης) τηλ. 2410286122

Σ.Φ. ΛΕΓΟΣ Φ. & ΛΕΓΟΥ Ε. Ασκληπιού 26 τηλ. 2410535620

Σ.Φ. ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. – ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ Κενταύρων 19 & Κύπρου (πλατεία Εβραίων) τηλ. 2410258681

Σ.Φ. ΚΑΜΠΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΚΟΕΝ ΡΑΣΕΛ ΟΕ Ανθίμου Γαζή 1 & Κύπρου γωνία τηλ. 2410535260

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

Σ.Φ. ΠΩΛΙΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΖΙΟΣ ΖΗΣΗΣ ΟΕ 31ης Αυγούστου 7 τηλ. 2410535707