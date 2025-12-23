Φαρμακεία 23/12/2025

(8πμ-11μμ):
ΒΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ Νικηταρά 33 (κοντά στο Υποθηκοφυλακείο) τηλ. 2410289611
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασκληπιού 34 (έναντι ΙΚΑ) τηλ. 2410259776
ΚΑΦΦΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Παλαμά 1 & Παναγούλη (γωνία) τηλ. 2410287824
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αγιάς 83 (δίπλα στην πύλη ΑΤΑ) 2410232050
ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΩ Νικηφόρου Φωκά 1 τηλ. 2410238822
Σ.Φ. ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΦΕΣΛΙΚΙΔΗΣ Θ. Καραολή & Δημητρίου 31 τηλ. 2410613798
ΤΗΝΕΛΛΗ ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ Παπαναστασίου 121 (πλησίον Κτηνιατρείου) τηλ. 2410626223
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κύπρου 63 τηλ. 2410251375