Φαρμακεία

Φαρμακεία 24/02/2026

(8πμ-11μμ):

ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Νιρβάνα 2 & Όγλ γωνία τηλ. 2410255707

ΚΙΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Παναγούλη 15 & Κούμα γωνία τηλ. 2410287468

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Ηρ. Πολυτεχνείου 209 τηλ. 2410533990

Σ.Φ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. – ΜΙΧΑΗΛ ΕΛ. ΟΕ Κενταύρων 19 & Κύπρου γωνία τηλ. 2410258681

Σ.Φ. ΦΑΙΔΡΑ Ν. ΓΚΑΝΑΚΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Μανδηλαρά 13 τηλ. 2410623196

ΤΑΖΕ ΕΛΕΝΗ Τ. Λειβαδίτη & Ουράνη 1 τηλ. 2410619145

ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιάσονος 36 τηλ. 2410579583

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ Θουκυδίδου 1 & Παλαιστίνης τηλ. 2410535931