Φαρμακεία 24/02/2026

(8πμ-11μμ):
ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Νιρβάνα 2 & Όγλ γωνία τηλ. 2410255707
ΚΙΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Παναγούλη 15 & Κούμα γωνία τηλ. 2410287468
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Ηρ. Πολυτεχνείου 209 τηλ. 2410533990
Σ.Φ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. – ΜΙΧΑΗΛ ΕΛ. ΟΕ Κενταύρων 19 & Κύπρου γωνία τηλ. 2410258681
Σ.Φ. ΦΑΙΔΡΑ Ν. ΓΚΑΝΑΚΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Μανδηλαρά 13 τηλ. 2410623196
ΤΑΖΕ ΕΛΕΝΗ Τ. Λειβαδίτη & Ουράνη 1 τηλ. 2410619145
ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιάσονος 36 τηλ. 2410579583
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ Θουκυδίδου 1 & Παλαιστίνης τηλ. 2410535931