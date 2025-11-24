Φαρμακεία 24/11/2025

(8πμ-11μμ):
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Παπακυριαζή 37-43 (έναντι Επιμελητηρίου, όπισθεν Δημαρχείου) τηλ. 2410259989
ΜΠΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ Κούμα 42 τηλ. 2413012942
ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ Ιωαννίνων 81 (Αγ. Θωμάς) τηλ. 2410624777
Σ.Φ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΕΓΚΥ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΥΒ. ΟΕ Βόλου 60Α & ΑΡΓΟΥΣ τηλ. 2410554014
Σ.Φ. ΠΩΛΙΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡ. – ΜΙΖΙΟΣ Ζ. 31ης Αυγούστου 7 (δρόμος για το Νοσοκομείο) τηλ. 2410535707
Σ.Φ. ΣΑΝΙΔΙΩΤΟΥ Κ. –ΠΟΥΛΙΟΥ Ε. ΟΕ Αεροδρομίου 68 τηλ. 2410283721
ΣΙΑΜΠΟΥΡΔΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ασκληπιού 38 (κοντά στο ΙΚΑ) τηλ. 2410621104
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Μ. Αλεξάνδρου 2 (απέναντι από το Δικαστικό) τηλ. 2410534461