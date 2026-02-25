Φαρμακεία 25/02/2026

(8πμ-11μμ):
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ Ιωαννίνων 94 τηλ. 2410618418
ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Κρανώνος 5 τηλ. 2410289401
Σ.Φ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΚΟΤΗ – ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΟΕ Μανδηλαρά 40 & 28ης Οκτωβρίου τηλ. 2410281249
Σ.Φ. ΜΠΕΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ – ΜΠΕΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΕ Κομοτηνής 24 & Ηγουμενίτσης τηλ. 2410286636
Σ.Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Β. – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΟΕ Κύπρου 64 τηλ. 2410549444
Σ.Φ. ΣΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΥΡΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΟΕ 23ης Οκτωβρίου 102 τηλ. 2410235977
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κουμουνδούρου 22 τηλ. 2410535514
Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):
ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΕ Κύπρου 63 τηλ. 2410251375