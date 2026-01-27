Φαρμακεία

Φαρμακεία 27/01/2026

(8πμ-11μμ):

ΚΑΛΜΠΟΚΙΝΗΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 23ης Οκτωβρίου 24-26 τηλ. 2410288488

ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ Θουκυδίδου 1 & Παλαιστίνης (Έξι Δρόμοι) τηλ. 2410535931

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε. ΜΑΡΙΑ Κουμουνδούρου 1 & Μ. Αλεξάνδρου τηλ. 2410250554

ΜΠΟΥΤΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κουντουριώτου 10 & Πλαπούτα γωνία (πλατεία Λιβαδακίου) τηλ. 2410623049

Σ.Φ. ΓΑΪΤΑΝΗ ΣΤ. – ΓΑΪΤΑΝΗ ΓΛ. Αλ. Παναγούλη 91 (πλησίον Σ/Μ Σκλαβενίτης) τηλ. 2410286122

Σ.Φ. ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ. – ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΟΕ Ι. Δραγούμη 10 τηλ. 2410258114

Διανυκτερεύει (11μμ-8πμ):

ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΕ Κύπρου 63 τηλ. 2410251375